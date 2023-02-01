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    Anlık Bildirim

    Yeni Superman filmi duyuruldu: 2025 yılında geliyor

    James Gunn ve Peter Safran’ın yönetiminde kurulan DC Studios, yeni projelerini duyurdu. Bu projelerden en önemlisi ise 2025 yılında çıkacak yeni Superman filmi olacak.
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    Yeni Superman filmi için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllar bağlantılı bir film evreni kurmada başarısız olan DC, James Gunn ve Peter Safran yönetiminde yeni DC Studios’u kurmaya karar verdi. Film, dizi, animasyon ve oyun gibi medyalarda bağlantılı bir evren kuracak olan yeni stüdyo, ilk planlarını açıkladı. Stüdyonun en önemli projelerinden biri ise yeni DC Evreni’nin merkezinde olacak Superman hakkında.

    Superman: Legacy 2025 yılında vizyona girecek

    DC Studios, Superman: Legacy filmini duyurdu. James Gunn tarafından yazılan film, karakterin gelmiş geçmiş en başarılı çizgi romanlarından sayılan All-Star Superman’den esinlenecek. Superman’in Kripton kökeni ve insani hayatını dengelemesine odaklanacak olan film orijin hikayesi olmayacak.

    Stüdyonun Eş Başkanı Peter Safran’a göre Superman: Legacy, yeni DC Evreni’nin başlangıcını işaretleyecek. Ayrıca Safran, filmi James Gunn’ı yönetmesini istediğini de belirtti ancak maalesef karakteri Henry Cavill canlandırmayacak. Superman’in adalet ve iyiliğine odaklanacak olan Superman: Legacy 11 Temmuz 2025’te vizyona girecek.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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