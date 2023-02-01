Yeni Superman filmi duyuruldu: 2025 yılında geliyor

Superman: Legacy 2025 yılında vizyona girecek
DC Studios, Superman: Legacy filmini duyurdu. James Gunn tarafından yazılan film, karakterin gelmiş geçmiş en başarılı çizgi romanlarından sayılan All-Star Superman’den esinlenecek. Superman’in Kripton kökeni ve insani hayatını dengelemesine odaklanacak olan film orijin hikayesi olmayacak.
Stüdyonun Eş Başkanı Peter Safran’a göre Superman: Legacy, yeni DC Evreni’nin başlangıcını işaretleyecek. Ayrıca Safran, filmi James Gunn’ı yönetmesini istediğini de belirtti ancak maalesef karakteri Henry Cavill canlandırmayacak. Superman’in adalet ve iyiliğine odaklanacak olan Superman: Legacy 11 Temmuz 2025’te vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?