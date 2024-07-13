Yeni Superman filminin logosu tanıtıldı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) filmleriyle tanınan James Gunn, sosyal medya hesabında yeni Superman filminin logosunu paylaştı. Ünlü yönetmen Instagram'daki gönderisinde "Tam bir yıl sonra #Superman tüm dünyada vizyona giriyor" ifadelerine yer verdi.

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David Corenswet'in başrolünde yer alacağı yeni film için hazırlanan logo, Superman hayranlarını ikiye böldü. Bazıları ortaya çıkan stili beğenirken, bazıları da pek hoşlanmadı. Özellikle Henry Cavill'ın Süpermen'ini sevenler logodan pek de memnun değil gibi görünüyor.

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Vizyon tarihi belli

Filmin oyuncu kadrosunda Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Skyler Gisondo, Nathan Fillion, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Sean Gunn, Sara Sampaio ve Milly Alcock gibi önemli isimler var. James Gunn'ın "Superman" filmi 11 Temmuz 2025'te vizyona girecek.

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