Yeni Superman filminin logosu tanıtıldı

Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) filmleriyle tanınan James Gunn, sosyal medya hesabında yeni Superman filminin logosunu paylaştı. Ünlü yönetmen Instagram'daki gönderisinde "Tam bir yıl sonra #Superman tüm dünyada vizyona giriyor" ifadelerine yer verdi.
David Corenswet'in başrolünde yer alacağı yeni film için hazırlanan logo, Superman hayranlarını ikiye böldü. Bazıları ortaya çıkan stili beğenirken, bazıları da pek hoşlanmadı. Özellikle Henry Cavill'ın Süpermen'ini sevenler logodan pek de memnun değil gibi görünüyor.
Vizyon tarihi belli
Filmin oyuncu kadrosunda Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Skyler Gisondo, Nathan Fillion, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Sean Gunn, Sara Sampaio ve Milly Alcock gibi önemli isimler var. James Gunn'ın "Superman" filmi 11 Temmuz 2025'te vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.