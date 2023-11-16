Yeni çip paketleme teknolojisi Exynos 2400'ün güç tüketimini azaltabilir

Güney Kore'den EDaily'nin haberine göre Samsung yonga üretimi için FOWL (Fan-Out Wafer Level Packaging) teknolojisini kullanmaya ve bu teknolojiyle üretilen ürünleri müşterilerine teslim etmeye başladı
FOWLP'un yarıiletken üretiminde performansı artırmak adına önemli bir teknoloji olduğu belirtiliyor. Samsung'un çip üretimide TSMC'ye teknolojik açıdan karşı geride kaldığı bilinen bir gerçek. Ancak bu teknolojiyle Samsung aradaki farkı kapatabilir. TSMC'nin de benzer bir teknoloji kullandığı biliniyor.
Alan, maliyet ve performans kazanımı sağlıyor
Samsung'un Exynos 2400'ün üretiminde FOWLP teknolojisini kullanması bekleniyor. Bu sayede Exynos çiplerin zayıf karnı olan güç tüketiminde iyileşme gerçekleşebilir. Exynos 2400 Samsung'un ikinci jenerasyon 4nm (4LPP) üretim süreciyle üretiliyor. İşlemci birçok ülkede satılacak Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerine güç verecek. Çipsetin önceki Exynos'lara göre nasıl performans göstereceğini merakla bekliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.