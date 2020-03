Yeni Thor filminde 'Christian Bale' sürprizi

Marvel Sinematik Evreni'nin en merakla beklenen filmlerinden olan Thor: Love and Thunder için yavaş yavaş yeni bilgiler gelmeye başladı. Yapılan resmi açıklamalara göre filmin kötü adamı, Oscar ödüllü ünlü aktör Christian Bale tarafından canlandırılacak. Bale'ın 'kötü adamı' şu an için gizemini korumaya devam ediyor.

46 yaşındaki aktör Christian Bale'ı sanıyorum tanıtmamıza gerek yok, zaten kendisi 21. yüzyılın sinemadaki en popüler isimlerinden birisi. İngiliz aktörü; Nolan'ın The Dark Knight üçlemesi, The Prestige, American Psycho, Public Enemies, The Machinist ve son olarak Ford v. Ferrari gibi başarılı yapımlardan tanıyoruz. Kariyerinde yok yok diyebileceğimiz aktörlerden olan Bale, şimdi Marvel evrenine de adımını atıyor.

Filmde iki farklı Thor olacak

Thor: Love and Thunder'ın yönetmen koltuğunda, Thor: Ragnarok'un sevilen yönetmeni Taika Waititi oturuyor. Aksiyon ve komediyi çok iyi bir şekilde harmanlayan Thor: Ragnarok, son yılların en sevilen Marvel filmlerinden birisiydi. Taika Waititi bakalım yeni Thor filminde yine bizleri etkilemeyi başarabilecek mi.

Love and Thunder'ın konusuyla ilgili henüz pek bir detay verilmedi ancak Kevin Feige'nin açıklamalarına göre filmde iki farklı Thor izleyeceğiz. Başrollerde Chris Hemsworth ve Natalie Portman yer alacak. Natalie Portman'ın Jane Foster karakterinin Thor'un çekicini kaldırıp kadın Thor olacağı belirtiliyor.

Thor: Love and Thunder, 5 Kasım 2021'de gösterime girecek.

