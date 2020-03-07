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    Yeni Thor filminde 'Christian Bale' sürprizi

    Christian Bale'ın Thor 4 filminde rol alacağı yönündeki söylentiler nihayet doğrulandı. 46 yaşındaki aktörü filmin kötü adamı rolünde izleyeceğiz.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    24,4b
    1
    12
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yeni Thor filminde 'Christian Bale' sürprizi

    Marvel Sinematik Evreni'nin en merakla beklenen filmlerinden olan Thor: Love and Thunder için yavaş yavaş yeni bilgiler gelmeye başladı. Yapılan resmi açıklamalara göre filmin kötü adamı, Oscar ödüllü ünlü aktör Christian Bale tarafından canlandırılacak. Bale'ın 'kötü adamı' şu an için gizemini korumaya devam ediyor.

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    46 yaşındaki aktör Christian Bale'ı sanıyorum tanıtmamıza gerek yok, zaten kendisi 21. yüzyılın sinemadaki en popüler isimlerinden birisi. İngiliz aktörü; Nolan'ın The Dark Knight üçlemesi, The Prestige, American Psycho, Public Enemies, The Machinist ve son olarak Ford v. Ferrari gibi başarılı yapımlardan tanıyoruz. Kariyerinde yok yok diyebileceğimiz aktörlerden olan Bale, şimdi Marvel evrenine de adımını atıyor.

    Yeni Thor filminde 'Christian Bale' sürprizi
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    Filmde iki farklı Thor olacak

    Thor: Love and Thunder'ın yönetmen koltuğunda, Thor: Ragnarok'un sevilen yönetmeni Taika Waititi oturuyor. Aksiyon ve komediyi çok iyi bir şekilde harmanlayan Thor: Ragnarok, son yılların en sevilen Marvel filmlerinden birisiydi. Taika Waititi bakalım yeni Thor filminde yine bizleri etkilemeyi başarabilecek mi.

    Love and Thunder'ın konusuyla ilgili henüz pek bir detay verilmedi ancak Kevin Feige'nin açıklamalarına göre filmde iki farklı Thor izleyeceğiz. Başrollerde Chris Hemsworth ve Natalie Portman yer alacak. Natalie Portman'ın Jane Foster karakterinin Thor'un çekicini kaldırıp kadın Thor olacağı belirtiliyor.

    Thor: Love and Thunder, 5 Kasım 2021'de gösterime girecek.



    https://collider.com/christian-bale-thor-4-love-and-thunder-villain-character/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MrKattchup 1 hf. en beğenilen
    Şahsen oyunculuğu bu kadar üst düzey bir oyuncuyu full cgi bir çalışmada görmek istemezdim çünkü ne duygu var ne bir şey yeşil perdenin önünde rol yapıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 hf. MrKattchup
    Haklısın ama ayrı bir seyir zevkide oluyor malum önceki filmde Cate Blanchett mükemmeldi hela karakteri ile, Ön yargılı olmamak gerek.
    Yanıtla +3
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    canguler917 (can guler) 1 hf.
    önüne gelen çekici kaldırmaya başladı. güya kaldırabilmek için hak etmek gerekiyordu. hoş, tek hak etmeyen thor'un kendisi zaten
    Yanıtla +13
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 1 hf.
    Mjöllnir ortalık malı oldu iyice. Ruhsuz, çakma yüzbaşı yetmedi şimdi de Jane. Zaten hırdavatçıdan alınma olduğu belliydi.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    teatrous (tony-parker ) 1 hf. gcb1903
    Kardeşim,hiç mi çizgi roman okumadın?jane foster zaten uzun yıllardır thor.hatta kanser olup,kanseri yenip war of the realms sonrası yeni asgardın kraliçeliğini bile yapıyor.neden kuş kadar bilginizle eleştiri yapıyorsunuz ki?
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Gizem falan yok Bale Adam Warlock rolünde oynayacak
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf.
    Kadın Thor mu??? :S ulan feministler her mevzuyu ekşitmeseler olmuyor.
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    Ohol Oula (Attila Tigin) 1 hf.
    Şunları izleyen var mı be..
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    pspoor (hasan gündoğdu) 1 hf.
    Iyice kabak tadi verdi bu "super kahraman" sacmaligi...
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    Portraitclub (Batuhan Korucan) 1 hf.
    Süpermen karekterleri iyi ki, marvel evreninde değil. Sonu thor gibi olurdu
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 1 hf.
    Mjöllnir ortalık malı oldu iyice. Ruhsuz, çakma yüzbaşı yetmedi şimdi de Jane. Zaten hırdavatçıdan alınma olduğu belliydi.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    canguler917 (can guler) 1 hf.
    önüne gelen çekici kaldırmaya başladı. güya kaldırabilmek için hak etmek gerekiyordu. hoş, tek hak etmeyen thor'un kendisi zaten
    Yanıtla +13
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    MrKattchup 1 hf. en beğenilen
    Şahsen oyunculuğu bu kadar üst düzey bir oyuncuyu full cgi bir çalışmada görmek istemezdim çünkü ne duygu var ne bir şey yeşil perdenin önünde rol yapıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    kreat 1 hf.
    Bale Ford v Ferrari de çok iyiydi.
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 hf.
    Sürpriz mi? İki ay oldu ismi yazılanı :)
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    24449 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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