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    Tom Hanks'li yeni savaş filmi Greyhound'tan etkileyici fragman

    Tom Hanks yine bir savaş filmiyle sinemaseverlerin karşışına çıkmaya hazırlanıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndaki gerçek olaylardan esinlenen filmin ilk fragmanı izleyenleri etkilemeyi başardı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    11,7b
    1
    20
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Tom Hanks'li yeni savaş filmi Greyhound'tan etkileyici fragman
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    Sony Pictures'ın yeni savaş filmi Greyhound'tan bugün ilk fragman paylaşıldı. Ünlü oyuncu Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı film, yayınlanan ilk görüntüleriyle oldukça etkileyici görünüyor. 

    Greyhound filmi İkinci Dünya Savaşı'ndaki gerçek bir olaydan esinlenilmiş. Filmde Tom Hanks'i,  bir Amerikan destroyer gemisinde ilk gününü geçiren kaptan Ernest Krause rolünde görüyoruz. Krause'un gemisi bir devriye sırasında Nazi botları tarafından pusuya düşürülüyor. Sonrasında ise elbette olaylar gelişmeye başlıyor.

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    Greyhound, Tom Hanks'in bir başka filmi olan Captain Phillips'i ve biraz da Dunkirk'ü andırıyor diyebiliriz. 2013 yılında yayınlanan Captain Phillips filmi sinemaseverlerin büyük beğenisini kazanmış ve altı dalda Oscar'a aday gösterilerek eleştirel anlamda da büyük bir başarıya imza atmıştı. Bakalım Greyhound da benzer olumlu tepkiler alabilecek mi

    Senaryoyu Tom Hanks hazırlıyor

    Greyhound'un başrolünde yer alan Tom Hanks'in ayrıca senaryo kısmında da imzasını görüyoruz. Hanks daha önce Larry Crowne (2011) ve That Thing You Do! (1996) filmlerinin de senaryosunu hazırlamıştı. Yani ünlü oyuncunun senarist olarak tecrübeleri bulunuyor. Hanks ayrıca bu iki filmin de yine başrollerinde yer alıyordu.

    Filmin yönetmen koltuğunda ise Aaron Scheider oturuyor. Scheider kariyerinde daha önce genellikle görüntü yönetmeni olarak çalışmış. Yönetmenlikte ise Get Low (2009) isimli bir filmi olduğunu görüyoruz. Bunun haricinde ise yönetmenlik kariyerinde fazla tecrübesi olduğunu söyleyemeyiz.

    Greyhound, ülkemizde 15 Mayıs'ta gösterime girecek.



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    NOR0C 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Tom Hanks varsa her türlü izlenir.
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    pro-üye (olcay parlak) 2 hf.
    Bu KIRAL 2. Dünya savaşı filmlerini iyi çekiyor ha.
    Yanıtla +16
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    joven 2 hf.
    Bu tarz savaş filmlerinde ses efektleri çok başarılı olur özellikle iyi bir sinema sistemlerine sahip sinema severlerin kulakları bayram eder.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 hf. joven
    Bu film IMAX de izlenir sinema sistemi hikaye.
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    gizza (ARIN ARAT) 1 hf. joven
    Hele evde Paradigm speakerlarınız varsa..!...:)
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    2 Avatar Avatar
    DH Misafiri 1 hf.
    efsane bir savaş filmi ancak bu adama yakışır
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    snoppy 1 hf.
    tom hanks de 2 .dünya savaşında gerçekten savaşmış olanlardan daha fazla 2. dünya savaşında savaştı :)
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    Askaparta 1 hf.
    Tom aga iyi de denize sıkışmış gibi film.
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    YesimCirakli 1 hf.
    "Greyhound, ülkemizde 15 Mayıs'ta gösterime girecek."
    Fragmanda 12 Haziran diyor... Aklım karıştı...
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    Amd64x2 1 hf.
    Sahile çıksalar Er Ryan 2 olacakmış
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    Formani 1 hf.
    Yönetmeni hiç duymadım ama Tom Hanks varsa kötü bir film olma olasılığı yok
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    ebavamqko 1 hf. yeni yorumcu
    Filmin asil mesaji :

    Bir Liberal-Solcu isen vatanina ve atalarina her zaman ihanet eden bir yahudi usagisin!

    (Allah`tan bizim ulkede bazi kesim, liberal-sol`un varligindan bi haberler )...
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    11670 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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