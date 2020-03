Tom Hanks'li yeni savaş filmi Greyhound'tan etkileyici fragman

Tam Boyutta Gör

Sony Pictures'ın yeni savaş filmi Greyhound'tan bugün ilk fragman paylaşıldı. Ünlü oyuncu Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı film, yayınlanan ilk görüntüleriyle oldukça etkileyici görünüyor.

Greyhound filmi İkinci Dünya Savaşı'ndaki gerçek bir olaydan esinlenilmiş. Filmde Tom Hanks'i, bir Amerikan destroyer gemisinde ilk gününü geçiren kaptan Ernest Krause rolünde görüyoruz. Krause'un gemisi bir devriye sırasında Nazi botları tarafından pusuya düşürülüyor. Sonrasında ise elbette olaylar gelişmeye başlıyor.

İlginizi Çekebilir

10 gün önce vizyona giren yeni Vin Diesel filmi Bloodshot internete geliyor

Greyhound, Tom Hanks'in bir başka filmi olan Captain Phillips'i ve biraz da Dunkirk'ü andırıyor diyebiliriz. 2013 yılında yayınlanan Captain Phillips filmi sinemaseverlerin büyük beğenisini kazanmış ve altı dalda Oscar'a aday gösterilerek eleştirel anlamda da büyük bir başarıya imza atmıştı. Bakalım Greyhound da benzer olumlu tepkiler alabilecek mi

Senaryoyu Tom Hanks hazırlıyor

Greyhound'un başrolünde yer alan Tom Hanks'in ayrıca senaryo kısmında da imzasını görüyoruz. Hanks daha önce Larry Crowne (2011) ve That Thing You Do! (1996) filmlerinin de senaryosunu hazırlamıştı. Yani ünlü oyuncunun senarist olarak tecrübeleri bulunuyor. Hanks ayrıca bu iki filmin de yine başrollerinde yer alıyordu.

Filmin yönetmen koltuğunda ise Aaron Scheider oturuyor. Scheider kariyerinde daha önce genellikle görüntü yönetmeni olarak çalışmış. Yönetmenlikte ise Get Low (2009) isimli bir filmi olduğunu görüyoruz. Bunun haricinde ise yönetmenlik kariyerinde fazla tecrübesi olduğunu söyleyemeyiz.

Greyhound, ülkemizde 15 Mayıs'ta gösterime girecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.