Yeni Thor filminden ilk bilgiler geldi

Marvel Sinematik Evreni'nin en merakla beklenen filmlerinden olan Thor: Love and Thunder için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yönetmen ve senaryo yazarı Taika Waititi, bugün Instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında filmle ilgili ilk kez bazı açıklamalar yaptı.
'Şişman Thor'a elveda
Thor: Love and Thunder'ın senaryosuyla ilgili konuşan Taika Waititi,"Yeni filmde işleri artık çok abartıyoruz, ancak bunu olabilecek en iyi şekilde yapacağız. Ragnarok bile Love and Thunder'ın yanında sıradan, çok 'güvenli' bir film gibi kalacak. Yeni film, sanki 10 yaşında çocuklara filmde neler görmek istediklerini sormuşuz ve söyledikleri her şeye evet demişiz gibi hissettiriyor." dedi.
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Taika Waititi ayrıca Instagram'dan gelen sorulara bazı kısa cevaplar verdi. Waititi'nin ifadelerine göre yeni filmde Endgame'in Şişko Thor'u olmayacak. Marvel evreninin popüler karakteri Silver Surfer'ın da yeni filmde görünmeyeceği Waititi tarafından doğrulandı. Waititi ayrıca Thor çizgi romanlarından tanıdığımız Beta Ray Bill karakteri için ise henüz karar verilmediğini söyledi.
Korg geri dönüyor
Thor: Ragnarok filminin belki de en güzel taraflarından birisi de bildiğiniz gibi Korg karakteri olmuştu. Taika Waititi, Korg'un Love and Thunder'da geri döneceğini hatta yeni filmde daha da önemli bir rol oynayacağını söyledi.
Waititi,"Evet, yeni filmde Korg'un — nasıl söyleyeyim? — kültürüne değiniyoruz. Kronanlar'ın bazı kültürel/türsel özellikleriyle ilgili şeyler göreceksiniz. Çizgi romanlara bakarsanız Kronanlar'ın nasıl ürediğiyle ilgili bazı şeyler var..." ifadelerini kullandı.
Taika Waititi son olarak Christian Bale ve Loki ile ilgili gelen soruları ise cevapsız bırakmayı tercih etti. Ünlü oyuncu Christian Bale'ın, Thor: Love and Thunder'ın kötü adamını canlandıracağı daha önce açıklanmıştı.
Chris Hemsworth ve Natalie Portman'ın başrollerinde yer alacağı Thor: Love and Thunder, 18 Şubat 2022'de gösterime girecek.
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Bu iyi bir şey mi??
Alttakiler tamamiyle kişisel düşüncelerdir:
Unutmayalım ki Endgame'in eleştirilecek, saçma bulunacak belki bir ton kulp bulunacak tarafları vardı, evreni basit, hiçbir gücü olmayan bir farenin kurtarmış olmasından başlayabiliriz mesela... Fakat günün sonunda o filmden Marvel hayranları olarak inanılmaz tatmin olmuş şekilde ayrıldık çünkü istediğimiz her şeyi verdi... Hiçbir şeyden şikayet etmedik. İlk Thor'un genellikle basit ve eh işte bir film olarak görülüp Ragnarok'un bu kadar sevilmesi de absürtlüğü idi. Ragnarok'taki hiçbir absürt, hatta yeri geldiğinde çocukça sahnenin olmadığını düşünün... Düşünmek bile istemiyorum.
Yani eğer söz konusu hikaye örgüsü sürükleyici ve tutarlı, görsel efektler müthiş, hem komedi hem de diğer duygular had safhada ise işlenişin ne kadar çocukça veya absürt olduğunun bir önemi yok. Hatta öyle olması filmi oldukça ilginç kılıyor.
Burası can sıkıyor. Nerde şebeklik varsa yapmasalar bari.