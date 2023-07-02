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    Twitter alternatifi yeni uygulama geliyor: Threads mağazada görüldü

    Meta'nın Twitter alternatifi uygulaması Threads, Google Play Store'da görüldü. Instagram hesabıyla giriş yapılacak yeni sosyal ağ platformu yakında kullanıcılara açılacak.
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    Meta Threads Twitter alternatifi Google Play mağazasında Tam Boyutta Gör
    Meta’nın merakla beklenen Twitter klonu Threads, Android uygulama mağazasında görüldü. Uygulama şu anda indirilebilir değil ancak yakında herkese açılacaktır. Peki, Meta Threads nasıl bir uygulama olacak?

    Meta Threads, Twitter klonu olacak

    Kullanıcıların Instagram hesaplarıyla hızlıca giriş yaparak kullanabileceği Threads, Twitter’a çok benzer arayüze sahip olacak. Yeni bir gönderi paylaşıldığında karakter sayısı gösterilecek ve ataş simgesine dokunularak gönderiye ekleme yapılacak. Paylaşım görüntülendiğinde beğeni, yeniden paylaşma, yanıtlama, başka uygulamada paylaşma ve kullanıcı resimleri daire içinde görülecek. Profillerde Instagram ve Twitter’daki gibi mavi onay işaretleri de olacak.

    Threads, Meta’nın 2023 başından beri geliştirdiği bir uygulama. Project 92 kod adıyla daha önce ortaya çıktı ancak ilk kez mağaza görüntüleri sızdırıldı. Meta, uygulama için resmî yayınlanma tarihini açıklamadı ancak Google Play Mağazası’nda göründüğünden yakında Android telefon kullanıcıları için indirilebilir olacaktır.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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