Oracle, yeni yapay zeka veri merkezi için 3 nükleer reaktör kullanacak

SMR'ler, denizaltı ve uçak gemileri gibi askeri gemilerde kullanılan reaktörlere benzer şekilde kompakt ve isimleri gibi küçük reaktörlerdir. Ancak, askeri gemilerin dar alanlarına uyacak şekilde özelleştirilmediği için, SMR'ler daha uygun maliyetli olarak üretilebilir. Ayrıca, modüler tasarımları sayesinde, geleneksel nükleer santrallere kıyasla daha düşük işletme maliyetleri vadediyorlar.
Veri merkezleri için nükleer enerji dönemi başlıyor
Bununla birlikte Oracle’ın SMR'leri kurmayı planladığı bölgelerde nükleer santrallere ilişkin bazı endişeler bulunuyor. Çernobil ve Fukuşima gibi yüksek profilli nükleer kazalar, nükleer enerjinin çevresindeki olumsuz algıyı artırmış durumda. Bu nedenle, Oracle’ın SMR'lerin kurulumu için gerekli izinleri alması zorlayıcı olabilir.
Oracle kurucusu, icra kurulu başkanı ve CTO Larry Ellison, firmanın dünya çapında faaliyette veya yapım aşamasında olan 162 bulut veri merkezi bulunduğunu söylüyor. Bu veri merkezlerinin en büyüğü 800 megawatt gücünde ve dünyanın en büyük yapay zeka modellerini eğitebilecek on binlerce Nvidia GPU’ya ev sahipliği yapacağını söyleyen Ellison, yakında Oracle’ın 1 GW’tan daha büyük veri merkezlerinin inşaatına başlayacağını belirtiyor. Firma, gelecekte ise 2.000 adet veri merkezi kurmayı planlıyor.
Elektrik maliyetleri, Oracle’ın en büyük giderlerinden biri ve bu durum, şirketi sürdürülebilir enerji kaynakları arayışına yöneltiyor. Küresel ısınma ve karbon ayak izi endişeleri, şirketlerin yeşil enerji çözümlerine yönelmesini zorunlu kılıyor. SMR’ler, bu konuda ekonomik ve çevre dostu bir alternatif sunabilir.
Microsoft’un da nükleer enerji stratejisi üzerine çalıştığı belirtiliyor, ancak Oracle bu alanda ilk adımı atan şirketlerden biri olarak izinleri almaya başladı. Ancak, SMR'lerin operasyonel hale gelmesi birkaç yıl sürecektir; en iyimser tahminlerde bu reaktörlerin 2030'ların başında kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.