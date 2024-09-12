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    Oracle, yeni yapay zeka veri merkezi için 3 nükleer reaktör kullanacak

    Yapay zeka veri merkezlerinin enerji ihtiyacı, sistem ölçekleriyle birlikte giderek artıyor. Oracle ise yeni yapay zeka veri merkezi için 3 nükleer reaktör kullanmayı planlıyor.
    Yeni yapay zeka veri merkezi için 3 nükleer reaktör kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Oracle, yapay zeka veri merkezlerine güç sağlamak üzere üç küçük modüler reaktör (SMR) inşa etmek için gerekli izinleri aldı. Oracle, çeyrek dönem kazanç çağrısı sırasında bu küçük nükleer santralleri en az 1 gigawatt kapasiteli planlanan bir yapay zeka veri merkezi için kullanmayı planladığını söyledi.

    SMR'ler, denizaltı ve uçak gemileri gibi askeri gemilerde kullanılan reaktörlere benzer şekilde kompakt ve isimleri gibi küçük reaktörlerdir. Ancak, askeri gemilerin dar alanlarına uyacak şekilde özelleştirilmediği için, SMR'ler daha uygun maliyetli olarak üretilebilir. Ayrıca, modüler tasarımları sayesinde, geleneksel nükleer santrallere kıyasla daha düşük işletme maliyetleri vadediyorlar.

    Veri merkezleri için nükleer enerji dönemi başlıyor

    Bununla birlikte Oracle’ın SMR'leri kurmayı planladığı bölgelerde nükleer santrallere ilişkin bazı endişeler bulunuyor. Çernobil ve Fukuşima gibi yüksek profilli nükleer kazalar, nükleer enerjinin çevresindeki olumsuz algıyı artırmış durumda. Bu nedenle, Oracle’ın SMR'lerin kurulumu için gerekli izinleri alması zorlayıcı olabilir.

    Oracle kurucusu, icra kurulu başkanı ve CTO Larry Ellison, firmanın dünya çapında faaliyette veya yapım aşamasında olan 162 bulut veri merkezi bulunduğunu söylüyor. Bu veri merkezlerinin en büyüğü 800 megawatt gücünde ve dünyanın en büyük yapay zeka modellerini eğitebilecek on binlerce Nvidia GPU’ya ev sahipliği yapacağını söyleyen Ellison, yakında Oracle’ın 1 GW’tan daha büyük veri merkezlerinin inşaatına başlayacağını belirtiyor. Firma, gelecekte ise 2.000 adet veri merkezi kurmayı planlıyor.

    Yeni yapay zeka veri merkezi için 3 nükleer reaktör kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Örnek SMR santral tasarımı.

    Elektrik maliyetleri, Oracle’ın en büyük giderlerinden biri ve bu durum, şirketi sürdürülebilir enerji kaynakları arayışına yöneltiyor. Küresel ısınma ve karbon ayak izi endişeleri, şirketlerin yeşil enerji çözümlerine yönelmesini zorunlu kılıyor. SMR’ler, bu konuda ekonomik ve çevre dostu bir alternatif sunabilir.

    Microsoft’un da nükleer enerji stratejisi üzerine çalıştığı belirtiliyor, ancak Oracle bu alanda ilk adımı atan şirketlerden biri olarak izinleri almaya başladı. Ancak, SMR'lerin operasyonel hale gelmesi birkaç yıl sürecektir; en iyimser tahminlerde bu reaktörlerin 2030'ların başında kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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