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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yenidoğan sarılığı için prototip cihaz geliştirildi

    Japonya’da bulunan Yokohama National University kurumu araştırmacıları bebeklerin alnına yerleştirilen cihaz geliştirdi. Yeni cihazın daha da iyileştirilmesi hedefleniyor.
    07 Mart 2021, 16:30 (23 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Yenidoğan sarılığı için prototip cihaz geliştirildi

    Yenidoğan sarılığı olarak adlandırılan durum fizyolojik veya patolojik olarak oluşabilmekle birlikte Japonya’da bulunan Yokohama National University kurumunun verilerine göre bu durum yenidoğanların %60 ila %80’inde görülebiliyor ve patolojik olan bazı olgularda beyin hasarı oluşabiliyor.

    Sarılık olarak adlandırılan durum kanda bilirubin adı verilen ve cilt rengini sarıya doğru dönüştüren bir maddenin artması sebebiyle meydana geliyor. Yenidoğan sarılığının güncel tedavisi fototerapi adı verilen ve mavi ışık sayesinde bilirubinin yıkılarak idrar ile atılmasını sağlayan yöntemle sağlanıyor ancak fototerapinin de dehidratasyon ( sıvı kaybı ) ve potansiyel yanıklar gibi çeşitli yan etkileri bulunabiliyor.

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    Bilirubin

    Yenidoğan sarılığı için prototip cihaz geliştirildi

    Yenidoğan sarılığı sebebiyle takip edilen bebeklerin kandaki bilirubin seviyelerinin de takibi gerekiyor. Japon bilim insanları bilirubin seviyesini devamlı olarak ölçebilecek cihaz geliştirildi.

    Geliştirilen cihaz esnek silikon yapısı sayesinde bebeklerin alnına yumuşak bir biçimde yapışıyor ve içerisinde barındırdığı bataryadan enerji alan kamera sayesinde ledler yardımıyla bebeğin alın derisi görüntüleniyor. Görüntülenen veriler kablosuz olarak akıllı telefonlara aktarılıyor ve akıllı telefon uygulamasındaki algoritma sayesinde bebeğin cilt renginden bilirubin düzeyi analizi yapılıyor. Ayrıca cihazda dahili olarak bulunan pulse oksimetre sayesinde bebeğin oksijen satürasyonu ( SpO2 ) ile kalp atışı takibi yapılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yarasalar küçük avlar için düşük şiddetli ekolasyondan yararlanıyor"

    Yeni cihaz 50 farklı bebekte denenmesine ve klinik anlamda tanılar için şu anda başarısız olmasına rağmen bilim insanları yeni cihazı kullanım için iyileştirmeyi planlıyor.

    Yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-03/ynu-fwd030421.php https://www.ynu.ac.jp/english/ https://advances.sciencemag.org/content/7/10/eabe3793
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yaşayan bilir Allah kimseye sarılık yaşatmasın
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    B BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Öyle bir renk değil haberde yanlış anlatılmış.

    Ciltteki pigmentlere bakıyor. Zaten bu işi yapan cihazlar var.

    https://www.draeger.com/tr_tr/Products/Jaundice-Meter-JM-105
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    Spider_hip (Doğan Eray) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece renge bakarak bilirubin ölçmek gerçekten çok zor. Sarı ırk diye bir şey var. Gerçekten sarılıklı gibi ten rengine sahip doğan ama gayet sağlıklı olan bebekler var. Kandan bakmadıkça renkten çok zor.
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