Yenidoğan sarılığı için prototip cihaz geliştirildi

Yenidoğan sarılığı olarak adlandırılan durum fizyolojik veya patolojik olarak oluşabilmekle birlikte Japonya’da bulunan Yokohama National University kurumunun verilerine göre bu durum yenidoğanların %60 ila %80’inde görülebiliyor ve patolojik olan bazı olgularda beyin hasarı oluşabiliyor.

Sarılık olarak adlandırılan durum kanda bilirubin adı verilen ve cilt rengini sarıya doğru dönüştüren bir maddenin artması sebebiyle meydana geliyor. Yenidoğan sarılığının güncel tedavisi fototerapi adı verilen ve mavi ışık sayesinde bilirubinin yıkılarak idrar ile atılmasını sağlayan yöntemle sağlanıyor ancak fototerapinin de dehidratasyon ( sıvı kaybı ) ve potansiyel yanıklar gibi çeşitli yan etkileri bulunabiliyor.

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Bilirubin

Yenidoğan sarılığı sebebiyle takip edilen bebeklerin kandaki bilirubin seviyelerinin de takibi gerekiyor. Japon bilim insanları bilirubin seviyesini devamlı olarak ölçebilecek cihaz geliştirildi.

Geliştirilen cihaz esnek silikon yapısı sayesinde bebeklerin alnına yumuşak bir biçimde yapışıyor ve içerisinde barındırdığı bataryadan enerji alan kamera sayesinde ledler yardımıyla bebeğin alın derisi görüntüleniyor. Görüntülenen veriler kablosuz olarak akıllı telefonlara aktarılıyor ve akıllı telefon uygulamasındaki algoritma sayesinde bebeğin cilt renginden bilirubin düzeyi analizi yapılıyor. Ayrıca cihazda dahili olarak bulunan pulse oksimetre sayesinde bebeğin oksijen satürasyonu ( SpO2 ) ile kalp atışı takibi yapılabiliyor.

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Yeni cihaz 50 farklı bebekte denenmesine ve klinik anlamda tanılar için şu anda başarısız olmasına rağmen bilim insanları yeni cihazı kullanım için iyileştirmeyi planlıyor.

Yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.

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