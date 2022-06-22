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    Yerli depo robotu TARQAN dünyaya açılıyor

    E-ticaret şirketlerinin depolarında kullanılması için geliştirilen yerli robot TARQAN'ın yurt dışına satış için hazırlıklar yapıldı. TARQAN bir tona kadar yük taşıyabiliyor.
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    Yerli depo robotu TARQAN dünyaya açılıyor
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    Yerli teknoloji şirketi OPLOG tarafından geliştirilen depo robotu TARQAN, yurt dışına açılıyor. OPLOG CEO’su Halit Develioğlu, yurt dışı satışına hazırlandıkları TARQAN ile Türkiye’nin yüksek katma değerli teknoloji ihracatına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

    TARQAN, e-ticaret depolarında fullfilment işlerde kullanılmak için geliştirildi. Ürünlerin hazırlanması, paketlenmesi ve kargoya verilmesi aşamalarında taşıma görevi yapıyor. TARQAN, bir tona kadar taşıma kapasitesi sayesinde ürünleri ve rafları taşıyabiliyor. Böylece paketleme sürecinin hızlanmasını sağlıyor.

    TARQAN, 194 mm kalınlığıyla dünyanın en ince ve karbon fiber kaplı tek fulfillment robotu olarak öne çıkıyor. TARQAN daha önce yurt dışındaki fuarlarda sergilenmiş ve büyük ilgi görmüştü. Son olarak geçen ay düzenlenen E-ticaret Berlin Fuarı’nda inovasyon kategorisinde ödül aldı.

    https://www.instagram.com/p/CeQtBgap5Mh

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