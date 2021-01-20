Yerli helikopter Gökbey ertelendi

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TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş) tarafından geliştirilen genel maksat helikopteri Gökbey'in teslimatı ertelendi. Bu yıl içerisinde teslim edilmesi planlanan Gökbey, 2022’ye ertelendi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’ne odaklanıldığı için Gökbey’in ertelendiğini duyurdu. Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılması nedeniyle Milli Muharip Uçak Projesinin hızlandırıldığı ifade edildi.

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Milli Muharip Uçak Projesi’nin Ön Tasarım Gözden Geçirme (PDR) faaliyetleri bu sene Nisan ayında başlayacak. Planlara göre Milli Muharip Uçak’ın motorları çalışır biçimdeki ilk prototipinin 18 Mart 2023’te hangardan çıkması planlanıyor. MMU’nun 2025’te ilk uçuşunu yapması ve 2029’da TSK envanterine girmesi bekleniyor.

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Gökbey’in teslim tarihi 29 Ekim 2021 olarak açıklanmıştı ancak 2022’ye ertelendi. 2022’de ne zaman teslim edileceği konusunda bilgi verilmedi. Geçtiğiimiz ay TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Gökbey'de kullanılacak Türkiye’nin ilk yerli ve milli helikopter motoru TS1400’ün prototipini teslim etti.

Gökbey'in kullanım alanları Öne çıkan özellikleri Taşıma Yüksek Sıcaklık ve İrtifa Performansı VİP Çoklu Görev Kabiliyeti Kargo Geniş Kabin Hacmi Hava Ambulans Gelişmiş Aviyonik Sistemler ve Full Glass Kokpit Arama Kurtarma Katlanabilir İniş Takımı Kıyı Ötesi Taşıma .

Teknik özellikleri

Uzunluk 15.87 m 52 ft Ana Rotor Çapı 13.20 m 43 ft MTOW 6050 kg 13337 lbs Mürettebat 2 2 Yolcu 12 12 Standart Yakıt Tankı 1020 kg 2248 lbs Harici Yakıt Tankı 280 kg 617 lbs Bagaj Hacmi 1.1 m3 35 ft3

Performans (@Ortalama Görev Ağırlığı, ISA-Deniz Seviyesinde)

Azami Seyir Sürati 300 km/sa 165 kts Servis Tavanı 6069 m 20000ft Menzil 740 km / 948 km* 400+ nm / 512+ nm* Havada Kalış 3,8+ Saat 5+ Saat*

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/mmu-projesi-one-alindi-gokbeye-1-yil-erteleme-6409278

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