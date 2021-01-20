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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli helikopter Gökbey ertelendi

    TUSAŞ tarafından üretilen genel maksat helikopteri Gökbey'in teslimat tarihi 1 sene ertelendi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ertelemenin sebebini açıkladı.
    1 sa.
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    Savunma Sanayi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yerli helikopter Gökbey ertelendi
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    TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş) tarafından geliştirilen genel maksat helikopteri Gökbey'in teslimatı ertelendi. Bu yıl içerisinde teslim edilmesi planlanan Gökbey, 2022’ye ertelendi.

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’ne odaklanıldığı için Gökbey’in ertelendiğini duyurdu. Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılması nedeniyle Milli Muharip Uçak Projesinin hızlandırıldığı ifade edildi.

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    Milli Muharip Uçak Projesi’nin Ön Tasarım Gözden Geçirme (PDR) faaliyetleri bu sene Nisan ayında başlayacak. Planlara göre Milli Muharip Uçak’ın motorları çalışır biçimdeki ilk prototipinin 18 Mart 2023’te hangardan çıkması planlanıyor. MMU’nun 2025’te ilk uçuşunu yapması ve 2029’da TSK envanterine girmesi bekleniyor.

    Yerli helikopter Gökbey ertelendi
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    Gökbey’in teslim tarihi 29 Ekim 2021 olarak açıklanmıştı ancak 2022’ye ertelendi. 2022’de ne zaman teslim edileceği konusunda bilgi verilmedi. Geçtiğiimiz ay TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Gökbey'de kullanılacak Türkiye’nin ilk yerli ve milli helikopter motoru TS1400’ün prototipini teslim etti.

    Gökbey'in kullanım alanları Öne çıkan özellikleri
    Taşıma Yüksek Sıcaklık ve İrtifa Performansı
    VİP Çoklu Görev Kabiliyeti
    Kargo Geniş Kabin Hacmi
    Hava Ambulans Gelişmiş Aviyonik Sistemler ve Full Glass Kokpit
    Arama Kurtarma Katlanabilir İniş Takımı
    Kıyı Ötesi Taşıma .

    Teknik özellikleri

    Uzunluk 15.87 m  52 ft
    Ana Rotor Çapı 13.20 m  43 ft
    MTOW 6050 kg 13337 lbs 
    Mürettebat 2 2
    Yolcu 12 12
    Standart Yakıt Tankı 1020 kg 2248 lbs 
    Harici Yakıt Tankı 280 kg 617 lbs
    Bagaj Hacmi 1.1 m3 35 ft3

    Performans (@Ortalama Görev Ağırlığı, ISA-Deniz Seviyesinde)

    Azami Seyir Sürati 300 km/sa  165 kts
    Servis Tavanı 6069 m 20000ft
    Menzil 740 km / 948 km* 400+ nm / 512+ nm*
    Havada Kalış 3,8+ Saat 5+ Saat*


    https://www.milliyet.com.tr/siyaset/mmu-projesi-one-alindi-gokbeye-1-yil-erteleme-6409278 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster

    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    23 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Source (Barış ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ülkemiz için gurur verici bir proje Gökbey. MMU çok daha büyük çok daha önemli hatta savunma sanayi ürünleri arasında bana göre 1 numaralı proje, inşallah başarılı olur.
    Ülkemiz için gurur verici bir proje Gökbey. MMU çok daha büyük çok daha önemli hatta savunma sanayi ürünleri arasında bana göre 1 numaralı proje, inşallah başar...
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    Denorath 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Üstad Tolga Özbek’in de dediği gibi; “MMU bu ülkenin havacılıktaki kurtuluş savaşıdır”
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    oray (Oray G) 39 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    TUSAŞ'ta yani diğer adıyla TAİ'de işler eskisi gibi değil... Son yıllarda kaliteli mühendis ve yöneticilerin zorla veya bıktırılarak çıkartıldığı, yerine binlerce tecrübesiz ismi belli belirsiz üniversitelerden birçok kişinin alındığı haberini doğrular nitelikte bir haber olmuş.
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    berk768 42 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yerli savaşı uçağı TF-X hızlandırıldı.

    Alanında en iyisi olan, helikopter motorunu yaptık.General Dynamic, aynı kalitede ki motoru test aşamasından geçiriyor, bu alanda en iyisini şuan biz yapmış bulunuyoruz.

    Herhangi bir fikri olmayanların, eleştri yapması da an meselesi.
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    Source (Barış ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ülkemiz için gurur verici bir proje Gökbey. MMU çok daha büyük çok daha önemli hatta savunma sanayi ürünleri arasında bana göre 1 numaralı proje, inşallah başarılı olur.
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