Yerli helikopter Gökbey ertelendi

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş) tarafından geliştirilen genel maksat helikopteri Gökbey'in teslimatı ertelendi. Bu yıl içerisinde teslim edilmesi planlanan Gökbey, 2022’ye ertelendi.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’ne odaklanıldığı için Gökbey’in ertelendiğini duyurdu. Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılması nedeniyle Milli Muharip Uçak Projesinin hızlandırıldığı ifade edildi.İlginizi Çekebilir Yerli Black Hawk helikopterin yerli motoru hazır
Ayrıca Bkz. "İstanbul Fırkateyni 23 Ocak'ta deniz indirilecek"
Milli Muharip Uçak Projesi’nin Ön Tasarım Gözden Geçirme (PDR) faaliyetleri bu sene Nisan ayında başlayacak. Planlara göre Milli Muharip Uçak’ın motorları çalışır biçimdeki ilk prototipinin 18 Mart 2023’te hangardan çıkması planlanıyor. MMU’nun 2025’te ilk uçuşunu yapması ve 2029’da TSK envanterine girmesi bekleniyor.
Gökbey’in teslim tarihi 29 Ekim 2021 olarak açıklanmıştı ancak 2022’ye ertelendi. 2022’de ne zaman teslim edileceği konusunda bilgi verilmedi. Geçtiğiimiz ay TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Gökbey'de kullanılacak Türkiye’nin ilk yerli ve milli helikopter motoru TS1400’ün prototipini teslim etti.
|Gökbey'in kullanım alanları
|Öne çıkan özellikleri
|Taşıma
|Yüksek Sıcaklık ve İrtifa Performansı
|VİP
|Çoklu Görev Kabiliyeti
|Kargo
|Geniş Kabin Hacmi
|Hava Ambulans
|Gelişmiş Aviyonik Sistemler ve Full Glass Kokpit
|Arama Kurtarma
|Katlanabilir İniş Takımı
|Kıyı Ötesi Taşıma
|.
Teknik özellikleri
|Uzunluk
|15.87 m
|52 ft
|Ana Rotor Çapı
|13.20 m
|43 ft
|MTOW
|6050 kg
|13337 lbs
|Mürettebat
|2
|2
|Yolcu
|12
|12
|Standart Yakıt Tankı
|1020 kg
|2248 lbs
|Harici Yakıt Tankı
|280 kg
|617 lbs
|Bagaj Hacmi
|1.1 m3
|35 ft3
Performans (@Ortalama Görev Ağırlığı, ISA-Deniz Seviyesinde)
|Azami Seyir Sürati
|300 km/sa
|165 kts
|Servis Tavanı
|6069 m
|20000ft
|Menzil
|740 km / 948 km*
|400+ nm / 512+ nm*
|Havada Kalış
|3,8+ Saat
|5+ Saat*
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/mmu-projesi-one-alindi-gokbeye-1-yil-erteleme-6409278 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster
1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.
Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir
Alanında en iyisi olan, helikopter motorunu yaptık.General Dynamic, aynı kalitede ki motoru test aşamasından geçiriyor, bu alanda en iyisini şuan biz yapmış bulunuyoruz.
Herhangi bir fikri olmayanların, eleştri yapması da an meselesi.