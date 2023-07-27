Yerli kargo İHA, Hindistan'da göreve başlıyor

Tam Boyutta Gör Yerli İHA teknolojileri geliştiren Zyrone Dynamics, Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı IDEF’23’te İHA modellerini sergiliyor. Fuarda yapılan açıklamaya göre Zyrone Dynamics tarafından geliştirilen ZCOM, Hindistan’da kargo İHA olarak görev yapacak.

ZCOM, 25 kilograma kadarki yükleri 15 kilometrelik görev yarı çapı içerisinde otonom olarak taşıyarak yükünü boşalttıktan sonra geri dönüyor. ZCOM, rakiplerine göre daha fazla görev yarı çapına ve daha küçük boyutlara sahip.

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ZCOM, hem kargo taşıma hem de gözetleme faaliyetlerinde kullanılabiliyor. IDEF’23’te ZCOM, kargo kargo kutusuyla sergileniyor. ZCOM’un özellikleri hakkında açıklama yapan Zyrone Dynamics kurucu ortağı Murat Kanber, şunları söyledi:

"ZCOM’un altında duran kargo kutusu, yere indikten sonra dağıtılmak üzere oluşturulmuş bir senaryoya göre şekillendirildi. Gerekirse faydalı yük iniş noktasına hava aracı inmeden de bırakılabiliyor. Esnek su tankları entegre edilebiliyor, hava aracı ilgili yerde acil su ihtiyacını karşılayabilecek şekilde modifiye edilebiliyor. Aynı hava aracı çeşitli ekipmanlar takılarak farklı kimyasal temizleme, arındırma faaliyetlerinde kullanılabilecek bir altyapıyı da bünyesinde barındırıyor. Çok amaçlı bir platform geliştirdik. Dünyadaki rakiplerimizden kapladığımız boyut, uçuş hızı ve menzil kapasitemizle ayrı bir noktada yer alıyoruz. Hava aracımızın yakın zamanda öncelikle güvenlik güçlerimizde faaliyete başlamasının heyecanını yaşıyoruz."

Hindistan'da kargo taşıyacak

ZCOM’un yurt dışındaki ilk müşterisi Hindistan oldu. Kanber, aracın farklı bir versiyonunun eylül ayı itibarıyla Hindistan'da sivil amaçlı kargo taşımaya başlayacağını kaydetti. ZCOM'un ilk müşterisinin de Hindistan'dan olduğunu bildirdi. Kanber, aracın farklı bir versiyonunun eylül ayı itibarıyla Hindistan'da sivil amaçlı kargo taşımaya başlayacağını kaydetti. Malezya Havayolları ile bir görüşmeleri bulunduğunu anlatan Kanber, benzer yükte kargoların orta menzile taşınmasıyla ilgili olarak bu ürünün kullanılmasının amaçlandığını ifade etti.

ZCOM özellikleri

MTOW: <60 kg

Maksimum Faydalı Yük: 30 kg

Uzunluk: 1.3 m Genişlik: 1.3m

Maksimum Operasyonel İrtifa: 4.000 m

Maksimum Hız: 75 km/h

Kullanım süresi: 1 saat (4.5 kg ağırlık ile deniz seviyesi yükseklikte)

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