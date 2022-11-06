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    Netflix’in yerli bilim kurgu dizisi: Sıcak Kafa için fragman paylaşıldı!

    Afşin Kum'un romanından uyarlanan yerli bilim kurgu dizisi Sıcak Kafa'dan yeni bir fragman geldi. Distopik bir macera türündeki eser, 2 Aralık'ta Netflix üzerinden izleyicisiyle buluşacak.
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    Yerli Netflix dizisi: Sıcak Kafa için resmi fragman paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de yer alan önemli dijital içerik platformlarından Netflix, geçtiğimiz yıl çekimleri başlayan yerli bilim kurgu dizisi Sıcak Kafa için yeni bir fragman paylaştı. Sekiz bölümden oluşan mini dizi 2 Aralık’ta yayına giriyor.

    Yerli Bilim Kurgu dizisi Sıcak Kafa için resmi fragman geldi

    Yönetmenlik koltuğunda Mert Baykal'ın oturduğu ve Afşin Kum'un Sıcak Kafa romanından uyarlanan yeni yapım, konuşmayla bulaşan ve ''abuklama'' adı verilen bir tür delilik salgınını konu alıyor. Çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen dizinin başrolünde ise Gonca Vuslateri, Hazal Subaşı veLeyla ile Mecnun dizisinde Yavuz rolüyle tanıdığımız Osman Sonant yer alıyor. 

    Merak edenler için dizinin konusu ise şöyle: Dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, gizemli bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan “sıcak kafa”sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.

    Oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Şevket Çoruh, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer ve Özgür Emre Yıldırım gibi ünlü isimlerin de yer aldığı Sıcak Kafa, 2 Aralık’ta Netflix üzerinden izleyicisiyle buluşacak.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 2 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 2 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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