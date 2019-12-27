Yerli otomobilin sedan versiyonu tanıtıldı

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Yıllar süren bekleyiş sona erdi ve yerli otomobil tanıtıldı. Yerli otomobil projesi kapsamında üretilecek ilk model olan C-SUV’un yanı sıra sonraki yıllarda üretilecek sedan versiyon da konsept olarak sergilendi.

Sedan versiyon tıpkı C-SUV gibi yüzde 100 elektrikli motora sahip olacak. Araç hakkında herhangi bir teknik bilgi paylaşılmadı ancak C-SUV versiyon ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.

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C-SUV versiyon dört çekişli çift motora sahip. Sedan aracın ise çift çekişli motora sahip olması bekleniyor. 0/100 km/s hızlanması 5 saniyenin altında, bataryalarının menzilinin ise 500+ kilometre menzil sunacağı düşünülüyor. Araçta gömülü kapı kolları ve yan ayna yerine kamera kullanılıyor. Ayna görüntüsü, araç içerisindeki dijital ekranlara yansıtılıyor.

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Araç en az 3. seviye otonom sürüş özelliklerini barındıracak. IoT fonksiyonları sayesinde akıllı ev ürünleri ve akıllı şehir sistemleriyle iletişim kurabilecek. Örneğin aracın içerisinden evdeki klimanın sıcaklığını değiştirip, çamaşır makinesini çalıştırabileceğiz. Ön kokpit, tıpkı C-SUV araçta olduğu gibi boydan boya ekrana ve holografik asistana sahip. Aracın navigasyon görüntüsü ön cama yansıtılacak. Gidilecek rota ve yol hakkındaki bilgiler aracın ön camından takip edilebilecek.

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Yerli otomobil modellerinde geçici olarak TOGG logosuna yer veriliyor. 2020’nin ortasında yerli araçların marka ve model isimleri açıklanacak. Aracın fabrikası, 2021 yılında Bursa’da açılacak. 2022 yılında ise C-SUV araç satışa sunulacak. Sedan versiyonun satış tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 2030 yılına kadar 5 farklı model tanıtılacak. Sedan versiyon, tasarım konsepti olarak tanıtıldı. Üretim versiyonunun tasarımında küçük değişiklikler olabilir.

Aşağıdaki galeriden aracın C-SUV ve sedan versiyonunu görüntüleyebilirsiniz.