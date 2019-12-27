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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobilin sedan versiyonu tanıtıldı

    Yerli otomobil tanıtıldı. Bugün yapılan tanıtımda yerli otomobilin C-SUV modeliyle birlikte bir de C- Sedan konsepti gösterildi. Yerli otomobilin sedan versiyonu hangi özelliklere sahip olacak?
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    6,6b
    98
    87
    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yerli otomobilin sedan versiyonu tanıtıldı
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    Yıllar süren bekleyiş sona erdi ve yerli otomobil tanıtıldı. Yerli otomobil projesi kapsamında üretilecek ilk model olan C-SUV’un yanı sıra sonraki yıllarda üretilecek sedan versiyon da konsept olarak sergilendi.

    Sedan versiyon tıpkı C-SUV gibi yüzde 100 elektrikli motora sahip olacak. Araç hakkında herhangi bir teknik bilgi paylaşılmadı ancak C-SUV versiyon ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil sonunda tanıtıldı! İşte yerli otomobil tasarımı"

    C-SUV versiyon dört çekişli çift motora sahip. Sedan aracın ise çift çekişli motora sahip olması bekleniyor. 0/100 km/s hızlanması 5 saniyenin altında, bataryalarının menzilinin ise 500+ kilometre menzil sunacağı düşünülüyor. Araçta gömülü kapı kolları ve yan ayna yerine kamera kullanılıyor. Ayna görüntüsü, araç içerisindeki dijital ekranlara yansıtılıyor.

    Yerli otomobilin sedan versiyonu tanıtıldı
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    Araç en az 3. seviye otonom sürüş özelliklerini barındıracak. IoT fonksiyonları sayesinde akıllı ev ürünleri ve akıllı şehir sistemleriyle iletişim kurabilecek. Örneğin aracın içerisinden evdeki klimanın sıcaklığını değiştirip, çamaşır makinesini çalıştırabileceğiz. Ön kokpit, tıpkı C-SUV araçta olduğu gibi boydan boya ekrana ve holografik asistana sahip. Aracın navigasyon görüntüsü ön cama yansıtılacak. Gidilecek rota ve yol hakkındaki bilgiler aracın ön camından takip edilebilecek.

    Yerli otomobilin sedan versiyonu tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yerli otomobil modellerinde geçici olarak TOGG logosuna yer veriliyor. 2020’nin ortasında yerli araçların marka ve model isimleri açıklanacak. Aracın fabrikası, 2021 yılında Bursa’da açılacak. 2022 yılında ise C-SUV araç satışa sunulacak. Sedan versiyonun satış tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 2030 yılına kadar 5 farklı model tanıtılacak. Sedan versiyon, tasarım konsepti olarak tanıtıldı. Üretim versiyonunun tasarımında küçük değişiklikler olabilir.

    Aşağıdaki galeriden aracın C-SUV ve sedan versiyonunu görüntüleyebilirsiniz.



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    İAmSterdam06 3 sa. en beğenilen
    Hay MaşAllah, Elhamdülillah, seri üretime geçeceği günler yakındır İnşaAllah
    3 Yanıt Yanıtla +93
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    hckoca 3 sa.
    Fiyatı iyi olursa ve ilk alanlarda ciddi arızalar çıkmazsa iyi satar. Tasarım falan çok harika. Konsol tasarımı olarak Audi kalitesinde araba olmuş.
    Yanıtla +47
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    Lumibrite 3 sa. İAmSterdam06
    Niye her konuya, Adnan Hoca'nın Kedicikleri gibi "İnşallah, Maşallah" diyorsun?
    4 Yanıt Yanıtla +29
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    1 Avatar
    alemburda34 1 dk.
    dağılalım 2022 'de tekrar buluşuruz burada.
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    Naruto45 16 dk.
    asgeri ucretle alirsiniz artik 😎👍
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    internetmagduru 17 dk.
    araçlar süper ben sedan olanını çok beyendim tasarım italyan bir adama ait pilleride çin malı ama olsun ben bu birkaç kalemde tamamen yerli olmamasını kabul ederim sonuçta marka kendimin derim ve benimserim lakin sonuçta görünüm olarak efsane ama karamsar olmak istemiyorum çünkü aracın bazı özellikleri opsiyonel olarak sunulup daha sade bir model ile üretilip uygun fiyattan verilemediğini düşünürsek araba piyasasının sahiplerini pek yerinden edebileceğimizi düşünebiliyormusunuz biraz zor en yenisi 90 yıldır bize araba satıyorlar ve yedek parça satışı ile bile gemisini 50 sene daha döndürürler fakat burda elektrikli araç yapılması belki olayı bir nebze lehimize çevirebilir lakin klasik yanmalı motoru ve buna bağlı milyonlarca gereksiz parçanın artık pek bir önemide kalmıyor dönüşüm değişim milletçe yapılmalı desteklenmeli aksi durum daha kötü çünkü yaptık ama tutmadı en kötüsü olur bu ülke için bir dahada araba maraba yapılmaz bu işe giren zarar edeceğini bilerek bu işe girmez ve girmeyecektir.
    1 Yanıt Yanıtla
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    SigSauer6 15 dk. internetmagduru
    Sunumu izledim. CEO, pil tasarımının şirket tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.
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    Faıthful 38 dk.
    2022 de uretilmeye baslancakmis oy anam oy zaten fiyatı da pahali ama yine de yerli arabamiz yok demeyiz artik güzel iş çıkarmışlar
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    AnadoluEfes 43 dk.
    Çöp
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    ilkerinanç 51 dk.
    Sol kafaların bir an önce göz doktoruna görünmesini tavsiye ediyorum.
    Yanıtla +2
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    xense 1 sa.
    Yerli ve milli arabamizi calarak 2018 yilinda uzak doguda tanitanlara yaziklar olsun..
    twitter.com/...
    1 Yanıt Yanıtla
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    pogomania 41 dk. xense
    SUV olmasından başka ne benzerlik gördün? Genel olarak zaten araçlar birbirine benziyor. Far farklı tampon farklı. İlla bok atma derdi nedir arkadaş?
    Yanıtla +1
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    ilkerinanç 1 sa.
    Abi bu şu kadar lirayı bu kadar doları asgari ücretle biriktiren adam yemiyor içmiyor kira ödemiyor mu Allahaşkına?
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    GabrielPhoenix 1 sa.
    En üst seviyeyi hedeflemişler👍 tasarım harika 👍bizide düşünüp menzil dışında özellikleri kırparak fiyatı uygun ulaşılabilir bir model bekliyorum 🙏
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    Merkur 1 sa.
    Önemli olan herkesin alabileceği fiyatta mı olacak?



    Yoksa fiyatı da yerli milli zamlarla verglerle coşacak mı?

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