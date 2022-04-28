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    Yerli helikopter motorunun insanlı uçuş testleri için tarih belli oldu

    Milli genel maksat helikopteri Gökbey'e entegre edilecek yerli TEI-TS1400 motorunun 2023'te insanlı uçuş testlerinin yapılması hedefleniyor. TEI-TS1400 özellikleri haberimizde.
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    Yerli TEI-TS1400 motorunun 2023'te insanlı uçuş testi yapılacak
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    TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından geliştirilen TEI-TS1400 motoru hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Faruk Akşit, TEI-TS1400 motorunun insanlı uçuş testlerinin 2023’te gerçekleşeceğini duyurdu.

    Gökbey'e entegre edilecek

    Milli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'negüç verecek olan TEI-TS1400 motorunun güç değeri testleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde daha yüksek ve daha zorlu güç değerlerindeki testleri tamamlanarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne insanlı uçuşlar için izin başvurusu yapılacak.

    İnsanlı testlerin 2023’te yapılmasını hedeflediklerini duyuran TEI Genel Müdürü Faruk Akşit, “Motorumuz şu anda helikopterimizi kaldıracak maksimum sürekli gücü üretiyor. Hedefimiz 2023 yıl içinde TEI-TS1400 motorunun bütün testleri başarıyla geçerek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden insanlı uçuş sertifikasını almasıdır. Daha sonra da insanlı uçuş testleri yapılacak. 2023 yılı bitmeden milli helikopterimizde insanlı uçuşu başarmayı hedefliyoruz.” dedi.

    Yerli TEI-TS1400 motorunun 2023'te insanlı uçuş testi yapılacak
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    Helikopter motorlarının en kritik alt sistemlerinden birisi dişli kutusudur. TEI-TS1400’ün dişli kutusu, TEI ve Alp Havacılık iş birliğiyle milli imkanlarla üretildi. Milli dişli kutusuyla yapılan ilk denemelerde motorun maksimumum sürekli güç devrine başarıyla ulaşıldı.

    Yerli TEI-TS1400 motorunun 2023'te insanlı uçuş testi yapılacak
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    Özgün ve yerli olarak geliştirilen dişli kutusunun uluslararası kalite standartlarında olduğunu belirten Akşit, sözlerini şöyle tamamladı:

    "İlk milli dişli kutusuyla ilk milli helikopter motorumuzu maksimum sürekli güç devrine ulaştırdık. İlk kez üretilen dişli kutusuyla bunu ilk denemede başarmak çok önemli. TEI-TS1400 motorunda yerlileştirilmiş aksesuarlarla 23 bin devir/dakika maksimum çıkış devrine ve maksimum sürekli güç olan 1400 beygirin üzerine çıktık."

    TEI-TS1400 Turboşaft Motor özellikleri

    • Kalkış Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.400 shp
    • 30 sn. Tek Motor Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.660 shp
    • Kalkış Gücü/Ağırlık: 8,54 (shp)/(kg)
    • Servis Yüksekliği: 20.000 ft
    • Çıkış Şaft Hızı: 23.000 rpm
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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 13 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 13 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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