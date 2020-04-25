Yeşil ekran sorunu OnePlus 8 Pro'ya sıçradı

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OnePlus 8 serisi akıllı telefonlar geçtiğimiz hafta satışa sunulmuştu. OnePlus 8 Pro modelini satın alan kullanıcılar, cihazlarının ekranında yeşil tonda bir renk bozukluğu meydana geldiğine yönelik şikayetlerde bulunmaya başladılar. Benzer bir sorun Samsung Galaxy S20 Ultra modelinde de ortaya çıkmıştı.

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Söz konusu hata parlaklık ayarı en düşük seviyeye getirildiğinde kendini gösteriyor. Bazı kullanıcılar "DC Dimming" (ekran titreşim önleyici) seçeneğini etkinleştirerek soruna geçici bir çözüm bulsa da bu sefer bir başka problem meydana geliyor. Ekrandaki görüntünün karanlık kısımlarındaki detaylar kayboluyor.

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"Mühendislerimiz düzeltmeye çalışıyor"

OnePlus konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak mühendislerinin sorunu giderecek bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Çinli şirket ayrıca DC Dimming seçeneğinin geçici bir çözüm olarak kullanılabileceğini doğruladı.

OnePlus 8 Pro sahiplerinin yüreğine su serpen şey ise OLED panelin kalitesiyle ilgili bir sorun olmaması. Yazılımsal bir hatadan kaynaklanan yeşil ekran sorununun önümüzdeki günlerde yayınlanacak bir OTA güncellemesiyle düzeltilmesi bekleniyor.

https://forums.oneplus.com/threads/green-screen-black-crush-and-image-retention.1215452

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