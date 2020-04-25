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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeşil ekran sorunu OnePlus 8 Pro'ya sıçradı

    Galaxy S20 Ultra'da meydana gelen yeşil ekran sorununun bir benzeri bu kez OnePlus 8 Pro modelinde ortaya çıktı. Amiral gemisi telefonun ekranıyla ilgili çok sayıda şikayet var.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeşil ekran sorunu OnePlus 8 Pro'ya sıçradı
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    OnePlus 8 serisi akıllı telefonlar geçtiğimiz hafta satışa sunulmuştu. OnePlus 8 Pro modelini satın alan kullanıcılar, cihazlarının ekranında yeşil tonda bir renk bozukluğu meydana geldiğine yönelik şikayetlerde bulunmaya başladılar. Benzer bir sorun Samsung Galaxy S20 Ultra modelinde de ortaya çıkmıştı.

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    Ayrıca Bkz. "Galaxy S20 Ultra'daki yeşil ekran sorunu giderildi"

    Söz konusu hata parlaklık ayarı en düşük seviyeye getirildiğinde kendini gösteriyor. Bazı kullanıcılar "DC Dimming" (ekran titreşim önleyici) seçeneğini etkinleştirerek soruna geçici bir çözüm bulsa da bu sefer bir başka problem meydana geliyor. Ekrandaki görüntünün karanlık kısımlarındaki detaylar kayboluyor.

    Yeşil ekran sorunu OnePlus 8 Pro'ya sıçradı
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    "Mühendislerimiz düzeltmeye çalışıyor"

    OnePlus konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak mühendislerinin sorunu giderecek bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Çinli şirket ayrıca DC Dimming seçeneğinin geçici bir çözüm olarak kullanılabileceğini doğruladı.

    OnePlus 8 Pro sahiplerinin yüreğine su serpen şey ise OLED panelin kalitesiyle ilgili bir sorun olmaması. Yazılımsal bir hatadan kaynaklanan yeşil ekran sorununun önümüzdeki günlerde yayınlanacak bir OTA güncellemesiyle düzeltilmesi bekleniyor.



    https://forums.oneplus.com/threads/green-screen-black-crush-and-image-retention.1215452 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Celonfix (Celonfix Cfx) 19 dk.
    Aynı sıkıntı LG panel kullanan bir telefonda çıksaydı burada söylenmeyen laf kalmazdı.
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    BekirTemel (Bekir ) 1 sa.
    one plus 7t pro halen beast
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    smart1978 (X Y) 2 sa.
    OLED/AMOLED ilk ciktigindan beri var olan kronik sorunlarindan sadece biridir bu yesillenme! AMOLED/OLED ten uzak durun...
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