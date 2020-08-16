Yılın en iyi akıllı telefonları seçildi: İşte kazananlar

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Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA), her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği "en iyi ürünler" organizasyonu kapsamında mobil cihaz segmenti de dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde ödüller dağıtıyor.

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2020-2021 kazananları, toplam 29 ülkeden 61'in üzerinde uzmanın oylamasının ardından belirlendi. Yılın en iyi akıllı telefonu kategorisinin kazananı OnePlus 8 Pro oldu. Uzmanlara göre en iyi kamera performansına sahip telefon Huawei P40 Pro.

En iyiler belli oldu

En "gelişmiş" akıllı telefon unvanı Oppo Find X2 Pro'ya giderken, Samsung Galaxy Z Flip en iyi katlanabilir telefon seçildi. EISA umanlarına göre en iyi multimedya özellikleri sunan telefon ise Sony Xperia 1 II.

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Mobil cihaz kategorisindeki kazananlar şu şekilde:

En iyi akıllı telefon: OnePlus 8 Pro

En gelişmiş akıllı telefon: Oppo Find X2 Pro

En iyi kameralı akıllı telefon: Huawei P40 Pro

En iyi katlanabilir telefon: Samsung Galaxy Z Flip

En iyi multimedya telefonu: Sony Xperia 1 II

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Ödül formatıyla ilgli bilgilendirme

Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA) bu ödülleri 2020-2021 tarihiyle lanse ediyor. Ancak henüz 2020'nin ortalarında olduğumuz düşünüldüğünde bunun ne kadar doğru olduğu tartışılır. EISA'nın politikası böyle olduğu için biz de haberi bu şekilde sunmak durumundayız.

https://eisa.eu/awards/mobile-devices

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