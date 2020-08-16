Yılın en iyi akıllı telefonları seçildi: İşte kazananlar

Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA), her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği "en iyi ürünler" organizasyonu kapsamında mobil cihaz segmenti de dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde ödüller dağıtıyor.
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2020-2021 kazananları, toplam 29 ülkeden 61'in üzerinde uzmanın oylamasının ardından belirlendi. Yılın en iyi akıllı telefonu kategorisinin kazananı OnePlus 8 Pro oldu. Uzmanlara göre en iyi kamera performansına sahip telefon Huawei P40 Pro.
En iyiler belli oldu
En "gelişmiş" akıllı telefon unvanı Oppo Find X2 Pro'ya giderken, Samsung Galaxy Z Flip en iyi katlanabilir telefon seçildi. EISA umanlarına göre en iyi multimedya özellikleri sunan telefon ise Sony Xperia 1 II.
Mobil cihaz kategorisindeki kazananlar şu şekilde:
- En iyi akıllı telefon: OnePlus 8 Pro
- En gelişmiş akıllı telefon: Oppo Find X2 Pro
- En iyi kameralı akıllı telefon: Huawei P40 Pro
- En iyi katlanabilir telefon: Samsung Galaxy Z Flip
- En iyi multimedya telefonu: Sony Xperia 1 II
Ödül formatıyla ilgli bilgilendirme
Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA) bu ödülleri 2020-2021 tarihiyle lanse ediyor. Ancak henüz 2020'nin ortalarında olduğumuz düşünüldüğünde bunun ne kadar doğru olduğu tartışılır. EISA'nın politikası böyle olduğu için biz de haberi bu şekilde sunmak durumundayız.
https://eisa.eu/awards/mobile-devices Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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