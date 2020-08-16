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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yılın en iyi akıllı telefonları seçildi: İşte kazananlar

    Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA), 2020-2021'in en iyi akıllı telefonlarını seçti. İşte gösterdiği performansla listeye girmeyi başaran modeller.
    5 gün
    32,1b
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yılın en iyi akıllı telefonları seçildi: İşte kazananlar
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    Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA), her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği "en iyi ürünler" organizasyonu kapsamında mobil cihaz segmenti de dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde ödüller dağıtıyor.

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    2020-2021 kazananları, toplam 29 ülkeden 61'in üzerinde uzmanın oylamasının ardından belirlendi. Yılın en iyi akıllı telefonu kategorisinin kazananı OnePlus 8 Pro oldu. Uzmanlara göre en iyi kamera performansına sahip telefon Huawei P40 Pro.

    En iyiler belli oldu

    En "gelişmiş" akıllı telefon unvanı Oppo Find X2 Pro'ya giderken, Samsung Galaxy Z Flip en iyi katlanabilir telefon seçildi. EISA umanlarına göre en iyi multimedya özellikleri sunan telefon ise Sony Xperia 1 II.

    Yılın en iyi akıllı telefonları seçildi: İşte kazananlar
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    Mobil cihaz kategorisindeki kazananlar şu şekilde:

    • En iyi akıllı telefon: OnePlus 8 Pro
    • En gelişmiş akıllı telefon: Oppo Find X2 Pro
    • En iyi kameralı akıllı telefon: Huawei P40 Pro
    • En iyi katlanabilir telefon: Samsung Galaxy Z Flip
    • En iyi multimedya telefonu: Sony Xperia 1 II

    Yılın en iyi akıllı telefonları seçildi: İşte kazananlar
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    Ödül formatıyla ilgli bilgilendirme

    Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA) bu ödülleri 2020-2021 tarihiyle lanse ediyor. Ancak henüz 2020'nin ortalarında olduğumuz düşünüldüğünde bunun ne kadar doğru olduğu tartışılır. EISA'nın politikası böyle olduğu için biz de haberi bu şekilde sunmak durumundayız.



    https://eisa.eu/awards/mobile-devices Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Fatic (Fatih Karacan) 5 gün en beğenilen
    Listede sırf Samsung olsun diye kategori eklemiş adamlar.
    3 Yanıt Yanıtla +62
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    Mr. Jingles 5 gün
    En iyi katlanan telefon mu? Bu nasıl kategoridir arkadaş? Yukarıdaki yazarı tespitinden dolayı tebrik ederim. Bunun yerine asıl eklenmesi gereken kategori en iyi ses/müzik telefonu kategorisidir. LG’nin V serisi içindeki 32 bit Hi-Fi Quad DAC ile en iyi müzik telefonu serisi. Profesyonel müzik çalarla kıyaslanabilecek seviyede kalite sunan telefonlar üretiyor adamlar. Bu katlanabilirlikten çok daha önemli bir kategoridir ve olması gereklidir.
    En iyi katlanan telefon mu? Bu nasıl kategoridir arkadaş? Yukarıdaki yazarı tespitinden dolayı tebrik ederim. Bunun yerine asıl eklenmesi gereken kategori en iy...
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    2 Yanıt Yanıtla +28
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    YETISEN (Yusuf ) 4 gün
    En iyi akıllı telefon için ayrı en gelişmiş akıllı telefon için ayrı kategori açılmış şaka gibi
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    salem33 13 sa.
    Kim eeçmiş? :))
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    salem33 13 sa.
    En çok satanlar listesine giremeyince böyle haberler yapıyorlar yazık.
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    jesipikmin 2 gün yeni yorumcu
    2. El olarak 250 liraya aldığım lenovo telefonum ile gayet mutluyum. Her işimi yapıyor.
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    ahmetbozkurt85 2 gün
    Samsung'a sırf ayıp olmasın diye almışlar listeye
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    ONIONBUD 2 gün
    En iyi f/p tlf Redmi Note 8 produr.Üst segmentte de Poco F2 Produr.
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    toysican (veysel ) 3 gün
    En iyi f/p telefonu da iPhone 11 seçildi herhalde.
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    DH Misafiri 3 gün
    Listedeki bütün telefonlar iphone'a fark atıyor. Apple 60hz, 2 saatte anca şarj olan telefonu 16bin liraya satarak sınıfta kaldı.
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    cizmelikedii 3 gün
    Huawei P40 arkadaşımda var çok beğeniyorum ben çok güzel telefon
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    emir_sezer (emir sezer) 3 gün cizmelikedii
    öndeki kamera tek olsa küçük bir delik bence de harika olurdu ama çok çirkin durduruyor böyle
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    termomuk (Bahadır ) 3 gün
    Note 10 Plus kullanıyorum bence en iyi telefon :)
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    Nikki Sixx (Koray Topcu) 4 gün
    Sony Xperia 1 II çok hoş telefon. Keşke Türkiye'de satılsa.
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    travers (mustafa ) 4 gün Nikki Sixx
    Kardeşim ilk versiyonun aldı cidden muazzam telefon. 21:9 sayesinde tek elle kulanımı emsal cihazlardan çok daha iyi. Ufak ayarlarla kamerası çok başarılı işler çıkarıyor. Bataryasına göre şarjı uzun gidiyor. Stereo hoparlör ve çentiksiz ve oled ekranı cabası.
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    32132 kez okundu.
    19 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Avrupa Görüntü ve Ses Birliği, eisa ve
    3 etiket daha akıllı telefon ödül Mobil Teknolojiler
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