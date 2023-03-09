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    Anlık Bildirim

    Yılın beklenen oyunu Starfield bir kez daha ertelendi! İşte yeni çıkış tarihi

    Bethesda'nın beklenen oyunu Starfield’in bir kez daha ertelendiği duyuruldu. Bethesda ayrıca oyun hakkında daha fazla bilgi vermek için 11 Haziran’ı işaret etti.
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    Yılın oyunu Starfield bir kez daha ertelendi: İşte yeni tarih Tam Boyutta Gör
    Microsoft’uns ahibi olduğu Bethesda Game Studios tarafından geliştirilmekte olan uzay temalı bir aksiyon rol yapma oyunu Starfield, 2018 yılında gerçekleşen E3 fuarında duyurulmuştu. Aradan geçen yılların ardından Bethesda, Starfield’ın bir kez daha ertelendiğini açıkladı.

    Starfield ne zaman çıkacak?

    Starfield, 6 Eylül 2023’te çıkacak. Oyun, Xbox Series X / S, PC ve ilk günden Game Pass'e gelecek.  Yılın merakla beklenen oyunu Starfield için en başta 11 Kasım 2022’de karşımıza geleceği açıklanmış ancak oyun 2023’ün ilk yarısına ertelenmişti. Şimdi ise bir kez daha ertelenerek oyunun çıkışı Eylül 2023’e kaydırılmış oldu.

    Bununla birlikte “uzay temalı bir aksiyon rol yapma oyunu” halen heyecan uyandırmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni video oyun hakkındaki umutları diri tutarken oyun direktörü Todd Howard, Bethesda ve Microsoft'un şimdi 11 Haziran'da oyunu detaylandırmak için bir Starfield etkinliği düzenleyeceğini de söylüyor. Howard, "Bu Haziran ayında sizi stüdyoya getireceğiz ve Starfield Direct etkinliğimizde oyuna derinlemesine bir bakış atmanızı sağlayacağız" diyor.

    Starfield nasıl bir oyun olacak?

    Yılın oyunu Starfield bir kez daha ertelendi: İşte yeni tarih Tam Boyutta Gör
    Starfield, oyuncuların kaşif rolünü üstleneceği uzayda geçiyor. Oyun yönetmeni Todd Howard tarafından "uzayda Skyrim" olarak tanımlanan Starfield, hem birinci hem de üçüncü şahıs olarak oynanabilecek. Ana hikaye, uzay kaşiflerinin son grubu olan Constellation'a odaklanıyor. Bethesda, oyuncuların cilt tonlarını, yüz yapılarını, saçlarını ve daha fazlasını özelleştirmelerine olanak tanıyan esnek bir sistemle karakter özelleştirmesine büyük ölçüde önem veriyor. Zaten önceki oyunlarından bu alandaki esneklikleri aşikar.

    Yılın oyunu Starfield bir kez daha ertelendi: İşte yeni tarih Tam Boyutta Gör
    Bethesda'nın ilk oynanış videosunda, Starfield'da uçmak özellikle etkileyici görünüyordu ve oyundaki savaşların sadece gezegenlerle sınırlı kalmayacağını gösteriyordu. Starfield sistemindeki tüm gezegenlere özgürce inilebileceği ve keşfedilebileceği aktarılıyor. Bethesda oyuncuların keşfetmesi için 1.000'den fazla gezegenin açık olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu vaatler ışığından beklentinin yüksek olması doğal. Sonuç olarak oyunun bir No Man’s Sky mı yoksa gerçekten de uzayda Skyrim’mi olacağını 6 Eylül’de göreceğiz.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 3 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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