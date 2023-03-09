Yılın beklenen oyunu Starfield bir kez daha ertelendi! İşte yeni çıkış tarihi

Starfield, 6 Eylül 2023’te çıkacak. Oyun, Xbox Series X / S, PC ve ilk günden Game Pass'e gelecek. Yılın merakla beklenen oyunu Starfield için en başta 11 Kasım 2022’de karşımıza geleceği açıklanmış ancak oyun 2023’ün ilk yarısına ertelenmişti. Şimdi ise bir kez daha ertelenerek oyunun çıkışı Eylül 2023’e kaydırılmış oldu.
Bununla birlikte “uzay temalı bir aksiyon rol yapma oyunu” halen heyecan uyandırmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni video oyun hakkındaki umutları diri tutarken oyun direktörü Todd Howard, Bethesda ve Microsoft'un şimdi 11 Haziran'da oyunu detaylandırmak için bir Starfield etkinliği düzenleyeceğini de söylüyor. Howard, "Bu Haziran ayında sizi stüdyoya getireceğiz ve Starfield Direct etkinliğimizde oyuna derinlemesine bir bakış atmanızı sağlayacağız" diyor.
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez