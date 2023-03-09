Yılın beklenen oyunu Starfield bir kez daha ertelendi! İşte yeni çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Microsoft’uns ahibi olduğu Bethesda Game Studios tarafından geliştirilmekte olan uzay temalı bir aksiyon rol yapma oyunu Starfield, 2018 yılında gerçekleşen E3 fuarında duyurulmuştu. Aradan geçen yılların ardından Bethesda, Starfield’ın bir kez daha ertelendiğini açıkladı.

Starfield ne zaman çıkacak?

Starfield, 6 Eylül 2023’te çıkacak. Oyun, Xbox Series X / S, PC ve ilk günden Game Pass'e gelecek. Yılın merakla beklenen oyunu Starfield için en başta 11 Kasım 2022’de karşımıza geleceği açıklanmış ancak oyun 2023’ün ilk yarısına ertelenmişti. Şimdi ise bir kez daha ertelenerek oyunun çıkışı Eylül 2023’e kaydırılmış oldu.

Bununla birlikte “uzay temalı bir aksiyon rol yapma oyunu” halen heyecan uyandırmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni video oyun hakkındaki umutları diri tutarken oyun direktörü Todd Howard, Bethesda ve Microsoft'un şimdi 11 Haziran'da oyunu detaylandırmak için bir Starfield etkinliği düzenleyeceğini de söylüyor. Howard, "Bu Haziran ayında sizi stüdyoya getireceğiz ve Starfield Direct etkinliğimizde oyuna derinlemesine bir bakış atmanızı sağlayacağız" diyor.

Starfield nasıl bir oyun olacak?

Tam Boyutta Gör Starfield, oyuncuların kaşif rolünü üstleneceği uzayda geçiyor. Oyun yönetmeni Todd Howard tarafından "uzayda Skyrim" olarak tanımlanan Starfield, hem birinci hem de üçüncü şahıs olarak oynanabilecek. Ana hikaye, uzay kaşiflerinin son grubu olan Constellation'a odaklanıyor. Bethesda, oyuncuların cilt tonlarını, yüz yapılarını, saçlarını ve daha fazlasını özelleştirmelerine olanak tanıyan esnek bir sistemle karakter özelleştirmesine büyük ölçüde önem veriyor. Zaten önceki oyunlarından bu alandaki esneklikleri aşikar.

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Tam Boyutta Gör Bethesda'nın ilk oynanış videosunda, Starfield'da uçmak özellikle etkileyici görünüyordu ve oyundaki savaşların sadece gezegenlerle sınırlı kalmayacağını gösteriyordu. Starfield sistemindeki tüm gezegenlere özgürce inilebileceği ve keşfedilebileceği aktarılıyor. Bethesda oyuncuların keşfetmesi için 1.000'den fazla gezegenin açık olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu vaatler ışığından beklentinin yüksek olması doğal. Sonuç olarak oyunun bir No Man’s Sky mı yoksa gerçekten de uzayda Skyrim’mi olacağını 6 Eylül’de göreceğiz.

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