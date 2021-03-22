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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yılmaz Erdoğan'ın tiyatro oyunundan uyarlanan Netflix filminin fragmanı yayınlandı

    Netflix'in 9 Nisan'da yayınlanacak Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? filminin ana fragmanı yayınlandı. Daha önce filmden kısa bir fragman yayınlanmıştı.
    22 Mart 2021, 19:30 (Güncellendi, 3 sa.)
    1,4b
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    4
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Yılmaz Erdoğan'ın tiyatro oyunundan uyarlanan Netflix filminin fragmanı yayınlandı
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    Netflix, Yılmaz Erdoğan'n tiyatro oyunu Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?’yü filme uyarlıyor. Nisan ayında yayınlanacak filmin fragmanı yayınlandı. Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?, 9 Nisan’da Netflix’te gösterime girecek Türkiye’nin yanı sıra 190’dan fazla ülkede “Have You Ever Seen Fireflies?” ismiyle Netflix’te yayınlanacak.

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    Filmin başrolünde Ecem Erkek rol alıyor. Oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır ve Bülent Çolak yer alıyor. Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu yapıyor.

    Film 1948 yılında İstanbul'da üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren'in, ailesiyle birlikte bulunduğu çevreye ayak uydurabilme çabalarını anlatırken, diğer yandan da Türkiye'nin bir dönemine ayna tutuyor. Netflix’teki film açıklamasında şu ifadelere yer veriliyor:

    “Gülseren’in hayatı, acısıyla tatlısıyla Türkiye’nin yıllar içinde geçirdiği değişimin aynası. Onu başkalarından ayıransa sivri dili, zekası ve ateş böceklerine sevdası.”



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    from softwave 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    fragman eh işte.
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hala anasayfada yılmaz güney yazıyor.
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    mokoko_TR 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    vaybe mükremin çıtır olarak hafızama kazındı hiç çıkmayacak baya dağıldı adam
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    fastmustaine (Furkan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Erdoğan'dır o Güney değildir
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