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    Yonga döküm sektörü rekor gelirler hedefliyor

    Özellikle 5G yongalarına ilginin artması ile birlikte döküm sektörüne de yoğun bir akış başladı. Bu yıl döküm sektörünün rekor gelirlere imza atması bekleniyor. Başrolde TSMC var.
    19 Nisan 2021, 18:00 (Güncellendi, 20 Nisan, 04:37)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yonga döküm sektörü rekor gelirler hedefliyor

    Son dönemde yonga krizinin ortaya çıkması ile birlikte döküm sektörünün önemi anlaşılmış oldu. Döküm sektöründe TSMC açık ara lider iken bu yıl genel anlamda bir rekor beklentisi hakim. Pandeminin etkisi şüphesiz çok büyük.

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    Rekor gelirler bekleniyor

    Geçen yıl döküm sektörünün toplam geliri 85 milyar dolar seviyesine çıkmıştı. TSMC bu pastada yüzde 54 paya sahip iken Samsung da yüzde 17 seviyesinde. Tayvan ülke olarak yüzde 63 payı elde ederken Güney Kore de yüzde 18 civarında.

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    Yonga krizine rağmen bu yıl sektörde artış bekleniyor. Tahminler 94.5 milyar dolar ile tarihi bir rekora imza atılacağı yönünde. TSMC bu yılda yüzde 55 civarında bir payı hanesine yazdıracak. Samsung ise yüzde 17 seviyesinde kalıyor. Tayvan yine iki puan artışla yüzde 65 paya sahip oluyor.

    Büyümenin en önemli sebebi 5G yongalarına olan ilgi olarak gösteriliyor. Sadece telefonlarda değil bilgisayarlarda, tabletlerde ve otomotiv sektöründe de 5G teknolojilerine ilgi büyük. Dökümcüler bu ilgiyi karışayabilmek ve krizi atlatabilmek için şimdiden on milyarlarca dolar yatırım açıklamış durumda.



    https://www.techpowerup.com/281179/foundry-revenue-projected-to-reach-historical-high-of-ususd-94-6-billion-in-2021-thanks-to-high-5g-hpc-end-device-demand-says-trendforce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hadi gene iyisiniz üretim sorunu tedarik sorunu salgın sorunu tükenmişlik sorunu diye diye gelirlerinizi patlattınız.
    sektörün içinde olanlar veya öyle ya da böyle haberlerini okuyanlar 5g/iot vb teknolojilerle birlikte elektronik aygıt sayısının 100 milyarı aşacağı haberlerini 10 yıldır duyuyordur. bu haberleri yapanlar da köşe yazarı veya influencer değil, bizzat sektörün kalbindeki firmalardır. buna rağmen arzı tedarike göre dengelemek istemeyen firmalar da ne hikmetse kendileri. adamlar sorun en az 2 sene daha var ben fabrikamı yeni kurucam diye pişkin pişkin söylüyor.
    louis vuitton gibi firmalar fazla üretim yapmaz, üretim fazlalarını da yakarlar ki piyasa düşmesin.
    konuyla alakasız bir iğneleme daha yapayım; bu işin kilit noktası hollanda ve tayvan'da geçmişi bıyıklı olan şimdinin takiyeci abileri de çoktur. nispeten kolaydı çünkü buralara geçmek.
    hadi gene iyisiniz üretim sorunu tedarik sorunu salgın sorunu tükenmişlik sorunu diye diye gelirlerinizi patlattınız. sektörün içinde olanlar veya öyle ya d...
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hadi gene iyisiniz üretim sorunu tedarik sorunu salgın sorunu tükenmişlik sorunu diye diye gelirlerinizi patlattınız.
    sektörün içinde olanlar veya öyle ya da böyle haberlerini okuyanlar 5g/iot vb teknolojilerle birlikte elektronik aygıt sayısının 100 milyarı aşacağı haberlerini 10 yıldır duyuyordur. bu haberleri yapanlar da köşe yazarı veya influencer değil, bizzat sektörün kalbindeki firmalardır. buna rağmen arzı tedarike göre dengelemek istemeyen firmalar da ne hikmetse kendileri. adamlar sorun en az 2 sene daha var ben fabrikamı yeni kurucam diye pişkin pişkin söylüyor.
    louis vuitton gibi firmalar fazla üretim yapmaz, üretim fazlalarını da yakarlar ki piyasa düşmesin.
    konuyla alakasız bir iğneleme daha yapayım; bu işin kilit noktası hollanda ve tayvan'da geçmişi bıyıklı olan şimdinin takiyeci abileri de çoktur. nispeten kolaydı çünkü buralara geçmek.
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