Youtube, 2020 ABD başkanlık seçimleri ile ilgili politik reklamları yayınlayacağını açıkladı

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ABD'nin son zamanlardaki en önde gelen gündemlerinden birisi de 2020 yılında yapılacak olan başkanlık seçimleri diyebiliriz. Adayların bir numaralı propaganda araçları ise internet reklamları olacak. Buna paralel olarak popüler video platformu Youtube da, yaptığı bir açıklama ile politik reklamları yayınlayacağını açıkladı.

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Bu işten Google kârlı çıkacak

Şirketin açıklamasında Ohio ve Güney Carolina gibi erken oylamanın yapılacağı eyaletler de dahil olmak üzere, politikacıların platformda reklam satın alabilmelerine izin verecek. Wall Street Journal'ın raporunda ise Youtube'un sadece bu reklam modelinde kullanılmak üzere bir araç sunacağı ve 15 Kasım tarihinden itibaren de politik reklamları almaya başlayacağı belirtiliyor.

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YouTube’un sahibi Google'ın, Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti adaylarının verecekleri reklamlardan milyarlarca dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Özellikle platformda yer alan en iyi reklam noktalarına erişebilmek, politikacılar arasında bir yarışa neden olacak ve bundan en kârlı çıkacak taraf ise Google diyebiliriz. Şirket kısa süre önce Youtube'un TV uygulamasını kullanan kişiler için de yeni bir reklam modelini tanıtmıştı. Bu modelin de tercihler arasında ilk sırada olması bekleniyor.

https://www.theverge.com/2019/10/8/20905403/youtube-2020-election-campaign-advertising-placement-space-primary