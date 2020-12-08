YouTube 40 milyon aktif oyun kanalına ulaştı

Tam Boyutta Gör

Oyun yayıncılığı alanında Twitch’in karşısına kendi özel bölümü ile çıkan YouTube bu yılı büyüme ile kapatıyor. Pandemi döneminde eve kapanmanın da etkisiyle YouTube oyun kanalları önemli bir gelişme gösterdi.

En önemli yıl oldu

YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl sonunda aktif oyun yayını yapan kanalların sayısı 40 milyonu geride bıraktı. Bu kanalların 80 bini 100 bin üzerinde aboneye sahip. 1000 kanalda 5 milyon aboneye ulaşılırken 350 kanalda da 10 milyon abone sayısı elde edilmiş.

İlginizi Çekebilir

Google aramalarında yüzünüze sanal makyaj yapabileceksiniz

Ayrıca Bkz. "Yerli yapım Hocus 2 Android için de çıktı, indirimi kaçırmayın"

Oyun yayınlarının büyük ilgi görmesi kullanıcıları da çekiyor. Geçen yıl en az bir oyun videosu yükleyen kullanıcı sayısı 35 milyon olarak gerçekleşmiş. Bu yıl video canlı yayınlarının 10 milyar saati, toplam oyun yayınlarının ise 100 milyar saati geçtiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

YouTube üzerinde en fazla yayın yapılan oyun açık ara Minecraft olmuş. Oyun toplamda 201 milyar izleme sayısına sahip. Roblox ise 75 milyar izlenme sayısı ile onu izliyor. Yine canlı yayın anlamında Minecraft lider iken Garena Free Fire arkasında. Yayıncı tarafında ise FGTeeV, Jelly ve Flamingo ilk üçte.

Önümüzdeki dönemde oyun yayıncılığının hız kesmeden büyümesi bekleniyor. YouTube yaptığı özel anlaşmalar, etkinlikler ve en önemlisi gelir paylaşımı sistemi ile bu büyümeden en fazla faydayı sağlayacak.

https://9to5google.com/2020/12/08/youtube-gaming-2020/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.