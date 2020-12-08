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    YouTube 40 milyon aktif oyun kanalına ulaştı

    Oyun yayıncılığı alanında önemli yatırımlar yapan YouTube en verimli yılını yaşıyor. 40 milyondan fazla aktif oyuncu kanalı ve 100 milyar saat yayın süresi bunun en büyük göstergesi.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    YouTube 40 milyon aktif oyun kanalına ulaştı
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    Oyun yayıncılığı alanında Twitch’in karşısına kendi özel bölümü ile çıkan YouTube bu yılı büyüme ile kapatıyor. Pandemi döneminde eve kapanmanın da etkisiyle YouTube oyun kanalları önemli bir gelişme gösterdi.

    En önemli yıl oldu

    YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl sonunda aktif oyun yayını yapan kanalların sayısı 40 milyonu geride bıraktı. Bu kanalların 80 bini 100 bin üzerinde aboneye sahip. 1000 kanalda 5 milyon aboneye ulaşılırken 350 kanalda da 10 milyon abone sayısı elde edilmiş.

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    Oyun yayınlarının büyük ilgi görmesi kullanıcıları da çekiyor. Geçen yıl en az bir oyun videosu yükleyen kullanıcı sayısı 35 milyon olarak gerçekleşmiş. Bu yıl video canlı yayınlarının 10 milyar saati, toplam oyun yayınlarının ise 100 milyar saati geçtiği belirtiliyor.

    YouTube üzerinde en fazla yayın yapılan oyun açık ara Minecraft olmuş. Oyun toplamda 201 milyar izleme sayısına sahip. Roblox ise 75 milyar izlenme sayısı ile onu izliyor. Yine canlı yayın anlamında Minecraft lider iken Garena Free Fire arkasında. Yayıncı tarafında ise FGTeeV, Jelly ve Flamingo ilk üçte.

    Önümüzdeki dönemde oyun yayıncılığının hız kesmeden büyümesi bekleniyor. YouTube yaptığı özel anlaşmalar, etkinlikler ve en önemlisi gelir paylaşımı sistemi ile bu büyümeden en fazla faydayı sağlayacak.



    https://9to5google.com/2020/12/08/youtube-gaming-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bravo çok zor bir işi başarıyorlar
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    tr1990 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    20 sene önce .

    :)
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    formgonder2055 (regaip duman) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    youtube bu başarıyı hak ediyor. bir websitesine video yükleyip oynatmak öyle kolay iş değil hala, bir de bunu ücretsiz yapiyor, şu an istediginiz kadar para verin profesyonel olmadiginiz surece bir websitesi yapip 1saatlik videoyu donmadan kasmadan yukleyip oynatamazsiniz, youtube bunu 20 sene once yapti.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Yürüyen Hoparlör 1 hf. ( Mesaj Silindi ) formgonder2055
    Kuruluş tarihi 2005.abartmasak biraz.
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    RAIZEN 1 hf. ( Mesaj Silindi ) formgonder2055
    İzlediğimiz videolardan tercih profilimiz çıkarılıyor, ayrıca reklam kazançları dudak uçuklatır.



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