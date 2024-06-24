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    YouTube, Android uygulamasına uyku zamanlayıcısı özelliği getiriyor

    YouTube nihayet bir uyku zamanlayıcısına sahip olabilir. YouTube bir uyku zamanlayıcısı sunmak için YouTube Müzik, Spotify ve podcast uygulamalarına katılabilir. 
    YouTube, Android uygulamasına uyku zamanlayıcısı getiriyor Tam Boyutta Gör
    Uyku zamanlayıcıları, podcast ve müzik akışı uygulamalarında olduğu gibi oynatmanın ne zaman duracağını belirlemenize olanak tanır. Adından da anlaşılacağı gibi, siz uykuya daldıktan sonra oynatmayı otomatik olarak durdurarak yatmadan önce kullanışlıdır. 

    YouTube uyku zamanlayıcısının detayları belli oluyor

    YouTube uygulamasında bu özellik henüz bulunmuyor ancak yapılan incelemelerde bu seçeneğin üzerinde çalışıldığı görülüyor. APK'nın parçalanması devam eden çalışma kodunu temel alarak gelecekte bir hizmete gelebilecek özelliklerin tahmin edilmesine yardımcı olur.

    Ancak bu tür öngörülen özelliklerin kamuya açıklanmaması da mümkündür. Android uygulama uzmanı, Android Authority ile birlikte Android için YouTube uygulamasının beta sürümünü (sürüm 19.25.33) inceledi. Uyku zamanlayıcısı işlevine ilişkin referanslar keşfettiler.

    Referanslar, oynatmanın durmasına kalan saatleri ve/veya dakikaları belirtebileceğinizi göstermektedir. Ayrıca zamanlayıcının bir bildirim olarak görüntüleneceğine işaret eden bir "sleep_timer_notification_channel_name" ifadesi de bulunmaktadır.

    Olası bir diyalog seçeneğinde "Zamanlayıcıyı sıfırlayabilir veya izlemeye devam etmek için tamama tıklayabilirsiniz" yazıyor. Yani biraz daha uzun süre dinlemek/izlemek istiyorsanız her zaman devreye girebilirsiniz.

    YouTube, Android uygulamasına uyku zamanlayıcısı getiriyor Tam Boyutta Gör

    Yine de bu, özellikle YouTube Müzik'in uyku zamanlayıcısı sunması göz önüne alındığında, YouTube uygulamasına gecikmiş bir ekleme olacaktır. Android telefon kullanıcıları, YouTube'da benzer işlevler için üçüncü taraf uygulamalara ve geçici çözümlere başvurmak zorunda kaldı. Bu arada, iPhone kullanıcıları sistem genelinde bir zamanlayıcı ayarlayabilir ve zamanlayıcı bittiğinde > oynatmayı durdur öğesine dokunarak medya oynatımı için kendi uyku zamanlayıcısını uygulayabilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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