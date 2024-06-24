YouTube, Android uygulamasına uyku zamanlayıcısı özelliği getiriyor

Tam Boyutta Gör Uyku zamanlayıcıları, podcast ve müzik akışı uygulamalarında olduğu gibi oynatmanın ne zaman duracağını belirlemenize olanak tanır. Adından da anlaşılacağı gibi, siz uykuya daldıktan sonra oynatmayı otomatik olarak durdurarak yatmadan önce kullanışlıdır.

YouTube uyku zamanlayıcısının detayları belli oluyor

YouTube uygulamasında bu özellik henüz bulunmuyor ancak yapılan incelemelerde bu seçeneğin üzerinde çalışıldığı görülüyor. APK'nın parçalanması devam eden çalışma kodunu temel alarak gelecekte bir hizmete gelebilecek özelliklerin tahmin edilmesine yardımcı olur.

Ancak bu tür öngörülen özelliklerin kamuya açıklanmaması da mümkündür. Android uygulama uzmanı, Android Authority ile birlikte Android için YouTube uygulamasının beta sürümünü (sürüm 19.25.33) inceledi. Uyku zamanlayıcısı işlevine ilişkin referanslar keşfettiler.

YouTube Music'e yeni bir yapay zeka özelliği geliyor 3 gün önce eklendi

Referanslar, oynatmanın durmasına kalan saatleri ve/veya dakikaları belirtebileceğinizi göstermektedir. Ayrıca zamanlayıcının bir bildirim olarak görüntüleneceğine işaret eden bir "sleep_timer_notification_channel_name" ifadesi de bulunmaktadır.

Olası bir diyalog seçeneğinde "Zamanlayıcıyı sıfırlayabilir veya izlemeye devam etmek için tamama tıklayabilirsiniz" yazıyor. Yani biraz daha uzun süre dinlemek/izlemek istiyorsanız her zaman devreye girebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Yine de bu, özellikle YouTube Müzik'in uyku zamanlayıcısı sunması göz önüne alındığında, YouTube uygulamasına gecikmiş bir ekleme olacaktır. Android telefon kullanıcıları, YouTube'da benzer işlevler için üçüncü taraf uygulamalara ve geçici çözümlere başvurmak zorunda kaldı. Bu arada, iPhone kullanıcıları sistem genelinde bir zamanlayıcı ayarlayabilir ve zamanlayıcı bittiğinde > oynatmayı durdur öğesine dokunarak medya oynatımı için kendi uyku zamanlayıcısını uygulayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

YouTube, Android uygulamasına uyku zamanlayıcısı getiriyor