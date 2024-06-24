YouTube, Android uygulamasına uyku zamanlayıcısı özelliği getiriyor

YouTube uyku zamanlayıcısının detayları belli oluyor
YouTube uygulamasında bu özellik henüz bulunmuyor ancak yapılan incelemelerde bu seçeneğin üzerinde çalışıldığı görülüyor. APK'nın parçalanması devam eden çalışma kodunu temel alarak gelecekte bir hizmete gelebilecek özelliklerin tahmin edilmesine yardımcı olur.
Ancak bu tür öngörülen özelliklerin kamuya açıklanmaması da mümkündür. Android uygulama uzmanı, Android Authority ile birlikte Android için YouTube uygulamasının beta sürümünü (sürüm 19.25.33) inceledi. Uyku zamanlayıcısı işlevine ilişkin referanslar keşfettiler.
Referanslar, oynatmanın durmasına kalan saatleri ve/veya dakikaları belirtebileceğinizi göstermektedir. Ayrıca zamanlayıcının bir bildirim olarak görüntüleneceğine işaret eden bir "sleep_timer_notification_channel_name" ifadesi de bulunmaktadır.
Olası bir diyalog seçeneğinde "Zamanlayıcıyı sıfırlayabilir veya izlemeye devam etmek için tamama tıklayabilirsiniz" yazıyor. Yani biraz daha uzun süre dinlemek/izlemek istiyorsanız her zaman devreye girebilirsiniz.
Yine de bu, özellikle YouTube Müzik'in uyku zamanlayıcısı sunması göz önüne alındığında, YouTube uygulamasına gecikmiş bir ekleme olacaktır. Android telefon kullanıcıları, YouTube'da benzer işlevler için üçüncü taraf uygulamalara ve geçici çözümlere başvurmak zorunda kaldı. Bu arada, iPhone kullanıcıları sistem genelinde bir zamanlayıcı ayarlayabilir ve zamanlayıcı bittiğinde > oynatmayı durdur öğesine dokunarak medya oynatımı için kendi uyku zamanlayıcısını uygulayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.