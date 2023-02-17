Tam Boyutta Gör Silikon Vadisi’nin önde gelen isimlerinden olan Susan Wojcicki artık YouTube’un başında değil. Ailesel, sağlık ve kişisel projeler nedeniyle CEO görevinden ayrıldığını söyleyen Wojcicki, Google ve çatı şirket Alphabet’te yer almaya devam edecek ancak danışman pozisyonunda olacak.

YouTube müzik satışına başlıyor 2 gün önce eklendi

Susan Wojcicki, Google kurulduğundan beri şirketin önemli bir parçası. Google’ın ilk günlerinde, şirketin merkez ofisinin Wojcicki’nin garajı olduğunu biliyorsunuzdur. Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin en yakın arkadaşları ve şirketin ilk çalışanlarından biri olduktan sonra yükseldi ve YouTube’un Google tarafından satın alınmasından sonra başa geçti. Şu anda YouTube, dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden biri konumunda. Peki, Wojcicki'nin yerini kim alacak?

Yerini Neal Mohan'a bıraktı

YouTube’un ürettiği ürünlerle ilgili her türlü alandan sorumlu isim olan Neal Mohan, Wojcicki’in yerine geçecek isim olacak. Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak YouTube’un başındaki isim olacak. Mohan, YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Müzik ve Youtube Shorts’un çıkmasına yardımcı oldu ve platformun güvenlik ekibine liderlik etti.

Larry Page ve Sergey Brin, "Susan'ın Google tarihinde benzersiz bir yeri var ve her yerden insanlar tarafından kullanılan ürünlere inanılmaz katkılar sağladı. Son 25 yılda yaptığı her şey için ona çok minnettarız." dedi.

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YouTube CEO'su görevi bıraktı: İşte yerine gelecek isim