Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YouTube CEO'su görevi bıraktı: İşte yerine gelecek isim

    Teknoloji dünyasının en önde gelen kadınlarından biri olan YouTube CEO'su Susan Wojcicki, görevi bırakacağını duyurdu. Youtube'un yeni patronu da hemen açıklandı.
    Oy Ver
    youtube ceo wojcicki görevi bıraktı Tam Boyutta Gör
    Silikon Vadisi’nin önde gelen isimlerinden olan Susan Wojcicki artık YouTube’un başında değil. Ailesel, sağlık ve kişisel projeler nedeniyle CEO görevinden ayrıldığını söyleyen Wojcicki, Google ve çatı şirket Alphabet’te yer almaya devam edecek ancak danışman pozisyonunda olacak.

    Susan Wojcicki, Google kurulduğundan beri şirketin önemli bir parçası. Google’ın ilk günlerinde, şirketin merkez ofisinin Wojcicki’nin garajı olduğunu biliyorsunuzdur. Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin en yakın arkadaşları ve şirketin ilk çalışanlarından biri olduktan sonra yükseldi ve YouTube’un Google tarafından satın alınmasından sonra başa geçti. Şu anda YouTube, dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden biri konumunda. Peki, Wojcicki'nin yerini kim alacak?

    Yerini Neal Mohan'a bıraktı

    YouTube’un ürettiği ürünlerle ilgili her türlü alandan sorumlu isim olan Neal Mohan, Wojcicki’in yerine geçecek isim olacak. Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak YouTube’un başındaki isim olacak. Mohan, YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Müzik ve Youtube Shorts’un çıkmasına yardımcı oldu ve platformun güvenlik ekibine liderlik etti.

    Larry Page ve Sergey Brin, "Susan'ın Google tarihinde benzersiz bir yeri var ve her yerden insanlar tarafından kullanılan ürünlere inanılmaz katkılar sağladı. Son 25 yılda yaptığı her şey için ona çok minnettarız." dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    antibiyotik idrar rengini değiştirir mi ankastre ocak çıt çıt ses çıkarıyor bu kart için merkezde üyelik kaydınız bulunamadı şarjlı traş makinesini elektrikli yapma hipoleptik anasemi nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Gaming 3
    Lenovo Ideapad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız