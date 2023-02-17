YouTube CEO'su görevi bıraktı: İşte yerine gelecek isim

Susan Wojcicki, Google kurulduğundan beri şirketin önemli bir parçası. Google’ın ilk günlerinde, şirketin merkez ofisinin Wojcicki’nin garajı olduğunu biliyorsunuzdur. Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin en yakın arkadaşları ve şirketin ilk çalışanlarından biri olduktan sonra yükseldi ve YouTube’un Google tarafından satın alınmasından sonra başa geçti. Şu anda YouTube, dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden biri konumunda. Peki, Wojcicki'nin yerini kim alacak?
Yerini Neal Mohan'a bıraktı
YouTube’un ürettiği ürünlerle ilgili her türlü alandan sorumlu isim olan Neal Mohan, Wojcicki’in yerine geçecek isim olacak. Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak YouTube’un başındaki isim olacak. Mohan, YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Müzik ve Youtube Shorts’un çıkmasına yardımcı oldu ve platformun güvenlik ekibine liderlik etti.
Larry Page ve Sergey Brin, "Susan'ın Google tarihinde benzersiz bir yeri var ve her yerden insanlar tarafından kullanılan ürünlere inanılmaz katkılar sağladı. Son 25 yılda yaptığı her şey için ona çok minnettarız." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah