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    YouTube'dan kanal sahiplerine yeni araç: Kötü niyetli kişilerin önü kesilecek

    YouTube sürekli bir şekilde yorum yazan ve uygunsuz mesajlar yayımlayan kişileri uzaklaştırmaya yardımcı olan yeni aracını tanıttı. Google bu araç hakkında bir yazı paylaştı. İşte yenilikler:
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    YouTube Tam Boyutta Gör
    Uygunsuz mesajlar ve kötüye kullanım meseleleri ile uğraşan YouTube, kanal sahiplerinin bu konularla ilgili ilettiği şikâyetleri dikkate aldı ve yeni bir araç geliştirdi. Popüler video paylaşım sitesi bu yılın ilk altı ayında 1.1 milyardan fazla yorum kaldırdı. Bu yorumlar uygunsuz mesajlar içeriyordu.

     

    YouTube yeni aracı ile neler planlıyor?

    Sahte ve otomatik bir şekilde mesajlar atan profilleri devre dışı bırakmak için ürettiği yazılımı geliştirdiğini belirten YouTube, Topluluk Kuralları tarafından koyulan şartları ihlal eden yorumları tespit edip onları silen ve yorumu kaldırılan kişileri uyaran yeni bir özelliği devreye soktu.

    Eğer bir kullanıcı sürekli bir şekilde uygunsuz mesajlar içeren yorumlar yazarsa zaman aşımı yaptırımıyla karşı karşıya kalacak ve 24 saate kadar yorum yazamama cezasına çarptırılacak.

    Bu özellik şimdilik yalnızca İngilizce yorumlarda geçerli. Bu araç YouTube'un algoritması tarafından kullanılabiliyor. Kanal sahipleri bu algoritmanın yaptığı işlemler sayesinde korunuyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    pudinkk 12 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 20 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 20 saat önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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