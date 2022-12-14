YouTube'dan kanal sahiplerine yeni araç: Kötü niyetli kişilerin önü kesilecek

Tam Boyutta Gör Uygunsuz mesajlar ve kötüye kullanım meseleleri ile uğraşan YouTube, kanal sahiplerinin bu konularla ilgili ilettiği şikâyetleri dikkate aldı ve yeni bir araç geliştirdi. Popüler video paylaşım sitesi bu yılın ilk altı ayında 1.1 milyardan fazla yorum kaldırdı. Bu yorumlar uygunsuz mesajlar içeriyordu.

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YouTube yeni aracı ile neler planlıyor?

Sahte ve otomatik bir şekilde mesajlar atan profilleri devre dışı bırakmak için ürettiği yazılımı geliştirdiğini belirten YouTube, Topluluk Kuralları tarafından koyulan şartları ihlal eden yorumları tespit edip onları silen ve yorumu kaldırılan kişileri uyaran yeni bir özelliği devreye soktu.

Eğer bir kullanıcı sürekli bir şekilde uygunsuz mesajlar içeren yorumlar yazarsa zaman aşımı yaptırımıyla karşı karşıya kalacak ve 24 saate kadar yorum yazamama cezasına çarptırılacak.

Bu özellik şimdilik yalnızca İngilizce yorumlarda geçerli. Bu araç YouTube'un algoritması tarafından kullanılabiliyor. Kanal sahipleri bu algoritmanın yaptığı işlemler sayesinde korunuyor.

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YouTube'dan uygunsuz mesajları engellemek için yeni araç