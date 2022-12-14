YouTube'dan kanal sahiplerine yeni araç: Kötü niyetli kişilerin önü kesilecek

YouTube yeni aracı ile neler planlıyor?
Sahte ve otomatik bir şekilde mesajlar atan profilleri devre dışı bırakmak için ürettiği yazılımı geliştirdiğini belirten YouTube, Topluluk Kuralları tarafından koyulan şartları ihlal eden yorumları tespit edip onları silen ve yorumu kaldırılan kişileri uyaran yeni bir özelliği devreye soktu.
Eğer bir kullanıcı sürekli bir şekilde uygunsuz mesajlar içeren yorumlar yazarsa zaman aşımı yaptırımıyla karşı karşıya kalacak ve 24 saate kadar yorum yazamama cezasına çarptırılacak.
Bu özellik şimdilik yalnızca İngilizce yorumlarda geçerli. Bu araç YouTube'un algoritması tarafından kullanılabiliyor. Kanal sahipleri bu algoritmanın yaptığı işlemler sayesinde korunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...