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    Anlık Bildirim

    YouTube, video düzenlemeleri için yeni bir bildirim penceresi hazırlıyor

    YouTube videolarında yaptığınız bazı hataları düzeltmek için sürekli açıklama yapmak veya yorum eklemek derdi ortadan kalkıyor. YouTube Düzeltmeler işinizi kolaylaştıracak. 
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    YouTube
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    YouTube üzerinde bir video yayınladıktan sonra eğer bir hata varsa bunu düzeltmek büyük zahmetlere sebep olabiliyor. Yeniden yüklendiğinde izlenme rakamları sıfırlanırken üreticiler daha çok hatanın olduğu zaman dilimlerine açıklama bırakmayı tercih ediyor.

    YouTube Düzeltmeler nedir?

    YouTube Düzeltmeler adıyla test edilen yeni özellik içerik üreticilerine biraz daha esnek bir hareket alanı tanımayı amaçlıyor. Videolarda fark edilen hataların giderilmesi tarzına değil de kullanıcılara daha ayrıntılı bildirim yapabilme konusuna odaklanıyor.

    Üretici videoda yer alan hataların olduğu zaman dilimlerine belirli düzeltmeler ekliyor ve videonun sağ üst kısmında tek bir menü olarak bunlar beliriyor. İzleyici menüye tıkladığında hangi zaman diliminde ne tür bir düzeltme yapıldığını buradan okuyabiliyor. Tıklandığında ise o zaman dilimine götürüyor.

    Düzeltmeler menüsü eğer videoyu kısımlara ayırdıysanız her kısımın başında görüntüleniyor. Kısımlara ayırmadıysanız sadece videonun başında görünüyor ve kayboluyor. Düzeltmeler sekmesi yavaş yavaş tüm üreticilere dağıtılıyor.

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