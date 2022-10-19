Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android kullanıcıları için yeni bir YouTube Music tasarımı geliyor

    Android 12 eşliğinde Material You butonları ile yeniden dizayn edilen YouTube Music'in yeni tarzı yavaş yavaş bütün dünyada yayılıyor. Bu yeni tasarım ilk olarak Android tabletlerde gözüktü.
    Oy Ver
    YouTube Music Tam Boyutta Gör
    Adı "Material You" olan bir tasarım dilinden etkilenen ögelerden bir tanesi YouTube'un "Kitaplık" bölümü oldu. Kitaplık bölümünün etkilenmesi "Oynatma Listesi" isimli listenin de değişmesini sağladı.

     

    YouTube Music Android telefonlar için yenileniyor

    Oynatma Listesi artık bir albüm görünümüne sahip. Görsellere bir göz attığımızda albüm veya kapak fotoğrafının ortada olduğunu görüyoruz. İlgili şarkıyı / ses dosyasını yükleyen kişinin eklediği bilgiler ile oynatma listesinin adı albüme ait olan kapak fotoğrafının altında yer alıyor.

    Bu tasarımdan bir önceki tasarımda bütün bilgiler kapak fotoğrafının yanına yerleştiriliyordu. Eski tasarımda "Karıştır" ve "Oynat" seçenekleri için dikdörtgen butonlar mevcuttu. Peki YouTube Music için başka hangi değişiklikler yapıldı?

    YouTube Music Tam Boyutta Gör
    Güncel tasarımın ortasına ve açıklama kısmının altına baktığımızda ise büyük, kalın ve daire şeklinde olan bir oynatma simgesine rastlıyoruz.

    İndirme, düzenleme ve paylaşma eylemlerini aktif hâle getiren düğmeler ise oynatma butonunun yanında duruyor. "Karıştır" isimli seçenek ise ilk bakışta gözükmüyor. 

    YouTube Music Tam Boyutta Gör
    Oynat düğmesinin yanındaki üç noktalı işarete tıklayarak bu seçeneğe ulaşabiliyorsunuz.

    Kısacası kullanıcıların bu simgeyi görebilmesi artık ek bir çaba sarf edilmesini gerektirecek. Birden çok ülkede aynı anda kullanıma sunulan bu tasarımın Türkiye'deki kullanıcılara da gelmesi bekleniyor. 

    YouTube Music uygulaması tarafından yapılan güncellemeleri kontrol etmeyi unutmayın.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız