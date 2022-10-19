Android kullanıcıları için yeni bir YouTube Music tasarımı geliyor

Tam Boyutta Gör Adı "Material You" olan bir tasarım dilinden etkilenen ögelerden bir tanesi YouTube'un "Kitaplık" bölümü oldu. Kitaplık bölümünün etkilenmesi "Oynatma Listesi" isimli listenin de değişmesini sağladı.

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Oynatma Listesi artık bir albüm görünümüne sahip. Görsellere bir göz attığımızda albüm veya kapak fotoğrafının ortada olduğunu görüyoruz. İlgili şarkıyı / ses dosyasını yükleyen kişinin eklediği bilgiler ile oynatma listesinin adı albüme ait olan kapak fotoğrafının altında yer alıyor.

Bu tasarımdan bir önceki tasarımda bütün bilgiler kapak fotoğrafının yanına yerleştiriliyordu. Eski tasarımda "Karıştır" ve "Oynat" seçenekleri için dikdörtgen butonlar mevcuttu. Peki YouTube Music için başka hangi değişiklikler yapıldı?

Tam Boyutta Gör Güncel tasarımın ortasına ve açıklama kısmının altına baktığımızda ise büyük, kalın ve daire şeklinde olan bir oynatma simgesine rastlıyoruz.

İndirme, düzenleme ve paylaşma eylemlerini aktif hâle getiren düğmeler ise oynatma butonunun yanında duruyor. "Karıştır" isimli seçenek ise ilk bakışta gözükmüyor.

Kısacası kullanıcıların bu simgeyi görebilmesi artık ek bir çaba sarf edilmesini gerektirecek. Birden çok ülkede aynı anda kullanıma sunulan bu tasarımın Türkiye'deki kullanıcılara da gelmesi bekleniyor.

YouTube Music uygulaması tarafından yapılan güncellemeleri kontrol etmeyi unutmayın.

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YouTube Music Android telefonlar için yenileniyor