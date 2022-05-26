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    YouTube Music artık oynatma için hoparlör önermeye başlıyor

    YouTube Music artık kullanıcılar bir sesi yayınlamak istediklerinde karşılarına uzun bir liste çıkarmak yerine önerilen bir hoparlör göstermeye başlıyor.        
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    YouTube Music artık oynatma için hoparlör önermeye başlıyor
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    YouTube Music uygulamasına gelen yeni bir güncelleme ile artık platform, Google Cast uyumlu hoparlörlerinizden hangisiyle müzik akışı yapmak istediğinizi önermeye başlayacak. Bu, tüm cihazlara bakmaya gerektirmeden belirli bir cihazı kolayca seçmeyi mümkün kılacak.

    Kullanıcılara kolaylık sunacak

    YouTube Music kullanıcıları artık bir sesi bir cihazda dinlemek istediklerinde tüm cihazların alfabetik sırayla listelediği önceki arayüzden istediği bir cihazı seçmekle zaman harcamayacak ve sistem, kullanıcıya önerilen bir cihaz göstermeye başlayacak.

    The Verge'e gönderdiği bir e-posta ile yeni özelliği doğrulayan Google sözcüsü Paul Pennington, sunulan önerilerin kullanıma, geçmişe ve cihazın türüne bağlı olarak değişebileceğini söyledi.

    Özellik, YouTube Music uygulamasının iOS ve Android'deki tüm kullanıcıları için yayınlanmaya başlandı.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 7 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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