YouTube Music artık oynatma için hoparlör önermeye başlıyor

YouTube Music uygulamasına gelen yeni bir güncelleme ile artık platform, Google Cast uyumlu hoparlörlerinizden hangisiyle müzik akışı yapmak istediğinizi önermeye başlayacak. Bu, tüm cihazlara bakmaya gerektirmeden belirli bir cihazı kolayca seçmeyi mümkün kılacak.
Kullanıcılara kolaylık sunacak
YouTube Music kullanıcıları artık bir sesi bir cihazda dinlemek istediklerinde tüm cihazların alfabetik sırayla listelediği önceki arayüzden istediği bir cihazı seçmekle zaman harcamayacak ve sistem, kullanıcıya önerilen bir cihaz göstermeye başlayacak.
The Verge'e gönderdiği bir e-posta ile yeni özelliği doğrulayan Google sözcüsü Paul Pennington, sunulan önerilerin kullanıma, geçmişe ve cihazın türüne bağlı olarak değişebileceğini söyledi.
Özellik, YouTube Music uygulamasının iOS ve Android'deki tüm kullanıcıları için yayınlanmaya başlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
TR’de yasak US Google’dan gir
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