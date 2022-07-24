Youtube Music'e eklenecek yeni özellik belli oldu: Listeler yapay zeka desteğine kavuşuyor

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Yakın zamanda Android 13 için yeni bir arayüz güncellemesine kavuşan Youtube Music platformuna, kullanıcıların müzik dinleme deneyimi geliştirecek bir özellik daha ekleniyor. Google, dinleme tercihlerine göre müzik listelerinin değiştirilmesini sağlayan Dynamic Queue (Dinamik Sıra) özelliğini test etmeye başladı.

Kullanıcıların müzik tercihlerini analiz edecek

Bildirilenlere göre yeni özellik, ayarlarda görünecek ve kullanıcıların "dinleme davranışlarına göre sıra ve radyo güncellemeleri" sunacak. Bununla birlikte Youtube Music, kullanıcıların müzik dinleme alışkanlığı izleyerek bir müzik atlandığında listeyi dinamik olarak değiştirebilecek. Öte yandan, yeni özelliğinin platforma varsayılan olarak gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

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YouTube yeni güncellemeyi, mevcut radyo listelerinden mutsuz olan kullanıcılara bir alternatif olarak getiriyor gibi görünüyor. Şu anda yalnızca YouTube Müzik web istemcisinde ve iOS cihazların 'Oynatma ve kısıtlamalar' sekmesinde kullanılabilir olan özellik, yakında Android platformuna da eklenebilir.

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Youtube Music'e eklenecek yeni özellik belli oldu: İşte detaylar