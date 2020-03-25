YouTube Music iOS ve Android uygulaması artık şarkı sözlerini gösteriyor

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YouTube Music kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde sadece çok az kullanıcıya sunulan ve betada olan şarkı sözleri gösterme özelliğini artık rahatlıkla kullanabilir. Firma tarafından bugün yapılan açıklamayla ifade edildiği üzere artık şarkı oynatılırken “i” butonuna dokunmanız yetecek. Şarkının sözleri, ilerleme çubuğunun altında çıkacak.

Apple Music ve Spotify da benzer şekilde şarkı sözlerini gösterebiliyorlar fakat bu özellik her yerde kullanılabilir değil. YouTube Music’te ise firmaya göre özellik şarkının sözleri Google’da varsa kullanılabiliyor. Şimdilik tek eksik ise sözlerin şarkıyla senkronize olmayışı. Kullanıcı, şarkı ilerledikçe sözleri kendisi sürüklemek zorunda.

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YouTube Music web oynatıcısında şarkı sözleri henüz desteklenmiyor. Google’a göre bu özellik üzerinde aktif olarak çalışılıyor ve yakında sunulacak.

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