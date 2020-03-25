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    YouTube Music iOS ve Android uygulaması artık şarkı sözlerini gösteriyor

    YouTube Music, her geçen gün aldığı güncellemeler ve yeni özellikler ile rakipleri Apple Music ve Spotify karşısında daha da güçlü hâle geliyor. En yeni özellik ise şarkı sözleri.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    YouTube Music kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde sadece çok az kullanıcıya sunulan ve betada olan şarkı sözleri gösterme özelliğini artık rahatlıkla kullanabilir. Firma tarafından bugün yapılan açıklamayla ifade edildiği üzere artık şarkı oynatılırken “i” butonuna dokunmanız yetecek. Şarkının sözleri, ilerleme çubuğunun altında çıkacak.

    Apple Music ve Spotify da benzer şekilde şarkı sözlerini gösterebiliyorlar fakat bu özellik her yerde kullanılabilir değil. YouTube Music’te ise firmaya göre özellik şarkının sözleri Google’da varsa kullanılabiliyor. Şimdilik tek eksik ise sözlerin şarkıyla senkronize olmayışı. Kullanıcı, şarkı ilerledikçe sözleri kendisi sürüklemek zorunda.

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    YouTube Music web oynatıcısında şarkı sözleri henüz desteklenmiyor. Google’a göre bu özellik üzerinde aktif olarak çalışılıyor ve yakında sunulacak.

    YouTube Music YouTube Music YouTube Music YouTube Music Google LLC Müzik ve Ses Ücretsiz Cihaza göre değişir

    YouTube Music YouTube Music YouTube Music YouTube Music Google LLC Müzik Ücretsiz 156.8 MB



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    termomuk (Bahadır ) 1 sa.
    Spotify kadar albenisi yok ne yazık ki. Gerek çalma listeleri gerekse arayüz kalitesi ile tamamen hayatımızın içinde artık Spotify. Birçok teknolojik üründe yerleşik olarak geldi, gelmeye de devam ediyor.
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    vedkum 2 sa.
    Rap ve yabancı şarkılarda çok işe yarayacak
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    raxetul (Emrah Urhan) 2 sa.
    Geldi ama daha şarkı sözünün bulunduğu bir şarkı denk gelmedi.
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