YouTube Music 'Keşfet' sekmesi Android ve iOS için kullanıma sunuldu

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YouTube Music uygulaması, kendisini Spotify ve Apple Music karşısında geliştirmeye devam ediyor. Uygulamanın son sürümünde sahip olduğu "Keşfet" sekmesi, adından da anlaşılacağı fonksiyona sahip olacak.

Filtreleme seçenekleriyle albümleri, müzik videolarını ya da türleri seçebildiğiniz bölüm, her türden bir karma görmek isteyenler için de "Tümünü Göster" gibi bir seçeneğe sahip.

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Bu özelliğin kademeli olarak dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte, önceki büyük özellik olan şarkı sözleri göstericisi de artık herkes tarafından kullanılabilir durumda.

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