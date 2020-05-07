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    YouTube Music 'Keşfet' sekmesi Android ve iOS için kullanıma sunuldu

    YouTube Music, ücretli ve ücretsiz paket kullanıcılarına yönelik uygulamasında yeni Keşfet sekmesini kullanıma sundu. Sekme içerisinde çeşitli türlere ya da içeriklere dayalı listeler yer alacak.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    YouTube Music 'Keşfet' sekmesi Android ve iOS için kullanıma sunuldu
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    YouTube Music uygulaması, kendisini Spotify ve Apple Music karşısında geliştirmeye devam ediyor. Uygulamanın son sürümünde sahip olduğu "Keşfet" sekmesi, adından da anlaşılacağı fonksiyona sahip olacak.

    Filtreleme seçenekleriyle albümleri, müzik videolarını ya da türleri seçebildiğiniz bölüm, her türden bir karma görmek isteyenler için de "Tümünü Göster" gibi bir seçeneğe sahip.

    Ayrıca Bkz. "Android için Office Insider sürümü sürükle-bırak özelliği kazandı"

    Bu özelliğin kademeli olarak dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte, önceki büyük özellik olan şarkı sözleri göstericisi de artık herkes tarafından kullanılabilir durumda.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    2orhan5 (mustafa saray) 1 gün
    Güzel geliştiriyor kendini YouTube music rakipleri dişli olunca daha da çalışması gerekiyor ben uygulamadan memnunum bu arada
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    mr.leon (ender ) 1 hf.
    Şimdiden zıplamaya başla 10 yıla yeşile ve ısırılmış elmanın bugünkü haline ulaşabilirsin
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