Android için Office Insider sürümü sürükle-bırak özelliği kazandı

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Microsoft'un yayınladığı yeni Office Insider üyeleri için Office Önizleme Sürümü, versiyon no 16.0.12827.20056 ile hata düzeltme ve performans iyileştirmelerin yanı sıra birkaç ekstra özelliği de getirdi.

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Son sürümle birlikte Android akıllı telefonlarında bu uygulamayı kullananlar, uygulamanın ana sayfasından dosyaları sürükle-bırak yöntemiyle Outlook üzerine bırakabilecek. Bu dosyaları, istedikleri yere e-postayla gönderebilecekler ve metni de tabii ki diledikleri gibi kişiselleştirebilecekler. Yeni sürümde ayrıca makine öğrenmesi yardımıyla yaptığınız aramayla en alakalı mesajlar daha hızlı şekilde gösterilecek.

Ayrıca Bkz. "HyperX mini bir oyuncu klavyesi duyurdu"

Android için Office Insider programına katılmak için buradan aşamaları takip etmek ve ardından uygulamaları indirmek yeterli.

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