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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android için Office Insider sürümü sürükle-bırak özelliği kazandı

    Insider üyelerine sunulan son test sürümünde Android için Office uygulaması, Outlook'ta anında dosya sürükle-bırak yoluyla mesaj oluşturma özelliğine sahip oldu.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Android için Office Insider sürümü sürükle-bırak özelliği kazandı
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    Microsoft'un yayınladığı yeni Office Insider üyeleri için Office Önizleme Sürümü, versiyon no 16.0.12827.20056 ile hata düzeltme ve performans iyileştirmelerin yanı sıra birkaç ekstra özelliği de getirdi.

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    Son sürümle birlikte Android akıllı telefonlarında bu uygulamayı kullananlar, uygulamanın ana sayfasından dosyaları sürükle-bırak yöntemiyle Outlook üzerine bırakabilecek. Bu dosyaları, istedikleri yere e-postayla gönderebilecekler ve metni de tabii ki diledikleri gibi kişiselleştirebilecekler. Yeni sürümde ayrıca makine öğrenmesi yardımıyla yaptığınız aramayla en alakalı mesajlar daha hızlı şekilde gösterilecek.

    Ayrıca Bkz. "HyperX mini bir oyuncu klavyesi duyurdu"

    Android için Office Insider programına katılmak için buradan aşamaları takip etmek ve ardından uygulamaları indirmek yeterli.

    Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint... Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint... Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint... Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint... Microsoft Corporation Verimlilik Ücretsiz Cihaza göre değişir



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cemaltüzün 1 hf. yeni yorumcu
    ve sonunda bunu yaptılar
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    oly1786 (caner nebi) 1 hf.
    Biz ios da hala ekran görüntüsü alıp kesip jpeg olarak dosya gönderelim.
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