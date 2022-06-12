YouTube Music, kullanışlı yeni güncellemeler alıyor

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Google, YouTube Music uygulamasında yeni güncellemeler yapıyor. Platform, bir şarkının farklı versiyonlarını da arama sonuçlarında gösterecek. Ayrıca şirket, platformda aynı sanatçıların tekrar tekrar önerilmesi sorununu da düzeltti.

Kademeli olarak kullanıcılara sunulacak

YouTube Music, artık kullanıcılar şarkı ararken "resmi versiyonun yanı sıra canlı ve akustik versiyonları, remiksleri ve popüler coverları" gösteren bir "YouTube'dan Daha Fazlası" rafı göstermeye başlayacak. Ayrıca platform yeni birkaç özellik daha sundu:

Önerilere kullanıcı tarafından oluşturulan oynatma listeleri ekleme

Yeni kullanıcılar için iyileştirilmiş deneyim: Daha iyi ilk sanatçı seçimi ve Hızlı Seçimler karşılama rafı

YouTube Music sekmesini açmak zorunda kalmadan TV'ler için YouTube uygulamasında önerilen müzik rafı

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Google, YouTube Music uygulamasında kademeli olarak kullanıma sunmaya başladığı bu güncellemelerin haricinde yakın zaman önce, yayın menüsünde önerilen cihazlar ve tabletlerde oynatma listesi kullanıcı arayüzü güncellemesi gibi değişikliklere gitmişti.

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