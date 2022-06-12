Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YouTube Music, kullanışlı yeni güncellemeler alıyor

    YouTube Music, yeni güncellemelerle birlikte bazı sorunları da düzelttiğini duyurdu. Platform, sürekli aynı sanatçının önerilmesi problemini çözdüklerini belirtti.
    Oy Ver

    YouTube Music, kullanışlı yeni güncellemeler alıyor
    Tam Boyutta Gör

    Google, YouTube Music uygulamasında yeni güncellemeler yapıyor. Platform, bir şarkının farklı versiyonlarını da arama sonuçlarında gösterecek. Ayrıca şirket, platformda aynı sanatçıların tekrar tekrar önerilmesi sorununu da düzeltti.

    Kademeli olarak kullanıcılara sunulacak

    YouTube Music, artık kullanıcılar şarkı ararken "resmi versiyonun yanı sıra canlı ve akustik versiyonları, remiksleri ve popüler coverları" gösteren bir "YouTube'dan Daha Fazlası" rafı göstermeye başlayacak. Ayrıca platform yeni birkaç özellik daha sundu:

    • Önerilere kullanıcı tarafından oluşturulan oynatma listeleri ekleme
    • Yeni kullanıcılar için iyileştirilmiş deneyim: Daha iyi ilk sanatçı seçimi ve Hızlı Seçimler karşılama rafı
    • YouTube Music sekmesini açmak zorunda kalmadan TV'ler için YouTube uygulamasında önerilen müzik rafı

    Google, YouTube Music uygulamasında kademeli olarak kullanıma sunmaya başladığı bu güncellemelerin haricinde yakın zaman önce, yayın menüsünde önerilen cihazlar ve tabletlerde oynatma listesi kullanıcı arayüzü güncellemesi gibi değişikliklere gitmişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 4 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno2 Z
    Oppo Reno2 Z
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X509UA-EJ064
    ASUS X509UA-EJ064
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız