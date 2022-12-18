YouTube Music, radyo oluştur ve hashtag özelliğini test ediyor

İşte YouTube Music'e gelen yeni özellikler:
Kendi radyonuzu oluşturabilmeniz için önce yeni bir radyo oluştur seçeneğine basmalısınız. Daha sonra karşınıza bu radyoda dinlemek isediğiniz sanatçıları seçmeniz için bir sayfa çıkmakta. Buradan dilediğiniz sanatçıları seçtikten sonra şarkı tercihi isimli bir alt kategori karşınıza çıkmakta. Aile, karıştır ve keşfetten oluşan bu üç seçenekten birini seçtikten sonra radyonuzu filtrelemeniz istenmekte. Bu işlemide gerçekleştirdiğinizde radyonuz hazır hale gelmekteBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...