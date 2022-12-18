Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde 2022 özetinden oluşan Recap listesini kullanıcılarına sunan YouTube Music, kendini geliştirmeye devam ediyor. Yakın zamanda ortaya çıkan bir rapora göre YouTube Music, hashtag sayfaları gibi henüz yaygın olarak fark edilmeyen bir özelliği ve kendi radyonuzu oluşturmanızı sağlayan bir özelliği test ediyor.

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İşte YouTube Music'e gelen yeni özellikler:

Tam Boyutta Gör YouTube Music kullanıcıları artık hashtag'ler aracılığıyla müzik içeriğine daha hızlı bir şekilde erişebilecek. Bu yeni format ile kullanıcılar, ilgili terimlerle yeni bir arama sayfasına yönlendirilmek yerine, hashtag için seçilen şarkılarla karşılaşacak.

Tam Boyutta Gör Henüz test aşamasında olan bir diğer yenilik ise kendi radyonuzu oluşturma özelliği. Bu özellikle birlikte tekrarları azaltmak ve seçtiğiniz sanatçıların temasına daha uygun öneriler sunmak amaçlamıyor.

Kendi radyonuzu oluşturabilmeniz için önce yeni bir radyo oluştur seçeneğine basmalısınız. Daha sonra karşınıza bu radyoda dinlemek isediğiniz sanatçıları seçmeniz için bir sayfa çıkmakta. Buradan dilediğiniz sanatçıları seçtikten sonra şarkı tercihi isimli bir alt kategori karşınıza çıkmakta. Aile, karıştır ve keşfetten oluşan bu üç seçenekten birini seçtikten sonra radyonuzu filtrelemeniz istenmekte. Bu işlemide gerçekleştirdiğinizde radyonuz hazır hale gelmekte

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YouTube Music, radyo oluştur ve hashtag özelliğini test ediyor