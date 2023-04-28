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    Anlık Bildirim

    YouTube Music'te podcast yayınları başlıyor: Premium gerekmeyecek

    YouTube Müzik platformuna podcast bölümü sonunda eklendi. Öncelikle Amerika'daki kullanıcılara açılan YouTube Music podcast özelliği tüm platformlarda sunuldu.  
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    youtube music podcast Tam Boyutta Gör
    Google, YouTube Music iOS, Android ve web uygulamasına podcast yayınlarını getirdi. Podcastler şimdiye kadar YouTube uygulamasından dinlenebiliyor, izlenebiliyordu. Artık YouTube Müzik üzerinden dinlenebilecek ancak podcastler ilk etapta ABD’de kullanıma açıldı.

    Podcastler ücretsiz, internetsiz dinlenebilecek

    YouTube Müzik’teki podcastler ücretsiz, Premium abonelik gerekmiyor. Podcastler isteğe bağlı çevrimdışı olarak dinlenebiliyor ve görüntülü-sesli olarak, arka planda dinlenebiliyor. Podcastlere ekranın üst kısmındaki Podcast bölümüne dokunarak ana sayfa bölümünden erişilebiliyor. Müzik, sağlık, fitness, iş, toplum, kültür gibi kategorilere dayalı popüler podcastleri bulmak için Keşfet özelliği, belli bir kişinin podcast yayınlarına ulaşmak için de arama sekmesi var.

    Yakında Amerika dışında kullanıma açılacak

    Google, YouTube Müzik’teki podcast dinleme deneyiminin YouTube’da bulunan video podcast deneyimini tamamlamak için tasarlandığını söylüyor. YouTube, podcastleri getiren güncellemeyi Amerika’da kademeli olarak sunmaya başladı; yakında da Amerika dışındaki kullanıcılara açılacak.

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