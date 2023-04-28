YouTube Music'te podcast yayınları başlıyor: Premium gerekmeyecek

Podcastler ücretsiz, internetsiz dinlenebilecek
YouTube Müzik’teki podcastler ücretsiz, Premium abonelik gerekmiyor. Podcastler isteğe bağlı çevrimdışı olarak dinlenebiliyor ve görüntülü-sesli olarak, arka planda dinlenebiliyor. Podcastlere ekranın üst kısmındaki Podcast bölümüne dokunarak ana sayfa bölümünden erişilebiliyor. Müzik, sağlık, fitness, iş, toplum, kültür gibi kategorilere dayalı popüler podcastleri bulmak için Keşfet özelliği, belli bir kişinin podcast yayınlarına ulaşmak için de arama sekmesi var.
Yakında Amerika dışında kullanıma açılacak
Google, YouTube Müzik’teki podcast dinleme deneyiminin YouTube’da bulunan video podcast deneyimini tamamlamak için tasarlandığını söylüyor. YouTube, podcastleri getiren güncellemeyi Amerika’da kademeli olarak sunmaya başladı; yakında da Amerika dışındaki kullanıcılara açılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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