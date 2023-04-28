YouTube Music'te podcast yayınları başlıyor: Premium gerekmeyecek

Tam Boyutta Gör Google, YouTube Music iOS, Android ve web uygulamasına podcast yayınlarını getirdi. Podcastler şimdiye kadar YouTube uygulamasından dinlenebiliyor, izlenebiliyordu. Artık YouTube Müzik üzerinden dinlenebilecek ancak podcastler ilk etapta ABD’de kullanıma açıldı.

YouTube Music platformına dinamik şarkı sözleri ekleniyor 2 hf. önce eklendi

Podcastler ücretsiz, internetsiz dinlenebilecek

YouTube Müzik’teki podcastler ücretsiz, Premium abonelik gerekmiyor. Podcastler isteğe bağlı çevrimdışı olarak dinlenebiliyor ve görüntülü-sesli olarak, arka planda dinlenebiliyor. Podcastlere ekranın üst kısmındaki Podcast bölümüne dokunarak ana sayfa bölümünden erişilebiliyor. Müzik, sağlık, fitness, iş, toplum, kültür gibi kategorilere dayalı popüler podcastleri bulmak için Keşfet özelliği, belli bir kişinin podcast yayınlarına ulaşmak için de arama sekmesi var.

Yakında Amerika dışında kullanıma açılacak

Google, YouTube Müzik’teki podcast dinleme deneyiminin YouTube’da bulunan video podcast deneyimini tamamlamak için tasarlandığını söylüyor. YouTube, podcastleri getiren güncellemeyi Amerika’da kademeli olarak sunmaya başladı; yakında da Amerika dışındaki kullanıcılara açılacak.

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