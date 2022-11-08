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    Anlık Bildirim

    YouTube Shorts oturma odanıza geliyor: Kısa ve dikey videolar artık TV’lerle tam entegre

    TikTok’tan esinlenilerek ortaya konan YouTube Shorts büyümeye devam ediyor. YouTube’un kısa ve dikey videoları oturma odalarına geliyor ve artık televizyonlar ile tam optimize şekilde çalışıyor.
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    YouTube Shorts videolar televizyonlara tam entegre edildi Tam Boyutta Gör
    TikTok’un pazara yıkıcı bir şekilde girmesi diğer platformların videolara olan bakış açısını değiştirdi. Sonsuza kadar kaydırılan, kısa ve dikey videolar artık günümüz video platformlarının vazgeçilmez birer parçası. YouTube Shorts da tam olarak bu ihtiyacı gidermek için oluşturulmuş durumda. Sürekli büyüyen ve izleyici sayısını artıran Shorts, artık TV’lerle tam entegre şekilde çalışabiliyor.

    YouTube’un aktardığı verilere göre ayda 1,5 milyar kullanıcı YouTube Shorts videoları izliyor. Ayrıca kullanıcılar her ay 30 milyar Shorts videosu izleniyor. YouTube, içerik üreticilerin Shorts videolardan para kazanmalarını sağlarken aynı zamanda bu formatı büyütmeye çalışıyor. Bu hedef doğrultusunda YouTube, Shorts formatını televizyonlar için tam optimize ettiğini duyurdu.

    YouTube Shorts'un TV kullanımı artık daha kolay

    Kullanıcı geribildirimlerini dinleyen ve televizyonlarda YouTube Shorts videolarının erişimini, kullanımını geliştiren firma, normalde tamamıyla boşa harcanan yatay alanı daha iyi kullanan bir oynatıcı ile entegrasyonu sağlamış durumda.

    YouTube Shorts TV'lere geldi Tam Boyutta Gör
    Yeni özellikler Shorts videolarına erişimi kolaylaştırıyor. Artık videolarda yatay olarak değil, mobilde de olduğu gibi dikey formatta ilerliyorsunuz. Kumandanın navigasyon tuşları artık YouTube Shorts TV için kullanılabiliyor. Artık ekranda sadece video alıyor ve Shorts videosunun detaylarını görmek için sağ ok tuşunu kullanmak yeterli oluyor. Yapılan değişiklikler önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak. Yeni özellikleri kullanabilmek için ise 2019 model ve daha yeni TV’lere sahip olmanız gerekmekte.

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    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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