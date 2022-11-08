YouTube Shorts oturma odanıza geliyor: Kısa ve dikey videolar artık TV’lerle tam entegre

YouTube’un aktardığı verilere göre ayda 1,5 milyar kullanıcı YouTube Shorts videoları izliyor. Ayrıca kullanıcılar her ay 30 milyar Shorts videosu izleniyor. YouTube, içerik üreticilerin Shorts videolardan para kazanmalarını sağlarken aynı zamanda bu formatı büyütmeye çalışıyor. Bu hedef doğrultusunda YouTube, Shorts formatını televizyonlar için tam optimize ettiğini duyurdu.
YouTube Shorts'un TV kullanımı artık daha kolay
Kullanıcı geribildirimlerini dinleyen ve televizyonlarda YouTube Shorts videolarının erişimini, kullanımını geliştiren firma, normalde tamamıyla boşa harcanan yatay alanı daha iyi kullanan bir oynatıcı ile entegrasyonu sağlamış durumda.
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence