YouTube yakında Gemini aracını entegre edecek

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Tam Boyutta Gör Google’ın büyük yatırımlar yaptığı Gemini yapay zekâ aracı yavaş yavaş ekosistemin parçalarına entegre olmaya başladı. Google yakın zamanda YouTube içerik üreticilerine önemli bir güncelleme yapacak.

YouTube ve Gemini iç içe

Brainstorm with Gemini adıyla başlayan proje YouTube platformuna belirli bir çapta Gemini aracını entegre etmeyi amaçlıyor. Elbette son dönemde popüler olan yapay zekâ ile seslendirme veya içerik oluşturma gibi bir durum söz konusu değil.

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Belirli bir üretici grubu ile başlayan testlerde YouTube Studio içerisinde arama çubuğunda yenilik yapıldı. Üretici arama çubuğunda bir fikri arattığında ilham aracı ve Brainstorm with Gemini olarak iki seçenekle karşılaşıyor.

İlham aracı konu fikirleri sunarken Brainstorm with Gemini aracı ise trend notlar, konseptler ve küçük resim önerilerinden oluşan daha geniş bir katalog sunacak. Testlerin ardından Brainstorm with Gemini aracının tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

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YouTube Studio yapay zekâya kavuşuyor