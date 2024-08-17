YouTube yakında Gemini aracını entegre edecek

YouTube ve Gemini iç içe
Brainstorm with Gemini adıyla başlayan proje YouTube platformuna belirli bir çapta Gemini aracını entegre etmeyi amaçlıyor. Elbette son dönemde popüler olan yapay zekâ ile seslendirme veya içerik oluşturma gibi bir durum söz konusu değil.
Belirli bir üretici grubu ile başlayan testlerde YouTube Studio içerisinde arama çubuğunda yenilik yapıldı. Üretici arama çubuğunda bir fikri arattığında ilham aracı ve Brainstorm with Gemini olarak iki seçenekle karşılaşıyor.
İlham aracı konu fikirleri sunarken Brainstorm with Gemini aracı ise trend notlar, konseptler ve küçük resim önerilerinden oluşan daha geniş bir katalog sunacak. Testlerin ardından Brainstorm with Gemini aracının tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.