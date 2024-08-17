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    Anlık Bildirim

    YouTube yakında Gemini aracını entegre edecek

    Brainstorm with Gemini projesiyle YouTube Studio üzerinden içerik üreticilerine arama terimleri ile paralel olarak farklı öneriler ve konsept tavsiyeleri sunulacak.
    YouTube Tam Boyutta Gör
    Google’ın büyük yatırımlar yaptığı Gemini yapay zekâ aracı yavaş yavaş ekosistemin parçalarına entegre olmaya başladı. Google yakın zamanda YouTube içerik üreticilerine önemli bir güncelleme yapacak.

    YouTube ve Gemini iç içe

    Brainstorm with Gemini adıyla başlayan proje YouTube platformuna belirli bir çapta Gemini aracını entegre etmeyi amaçlıyor. Elbette son dönemde popüler olan yapay zekâ ile seslendirme veya içerik oluşturma gibi bir durum söz konusu değil.

    Belirli bir üretici grubu ile başlayan testlerde YouTube Studio içerisinde arama çubuğunda yenilik yapıldı. Üretici arama çubuğunda bir fikri arattığında ilham aracı ve Brainstorm with Gemini olarak iki seçenekle karşılaşıyor.

    İlham aracı konu fikirleri sunarken Brainstorm with Gemini aracı ise trend notlar, konseptler ve küçük resim önerilerinden oluşan daha geniş bir katalog sunacak. Testlerin ardından Brainstorm with Gemini aracının tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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