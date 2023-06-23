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    YouTube, “thumbnail” seçimini büyük oranda kolaylaştırıyor

    YouTube, içerik oluşturucuların en mükemmel küçük resmi veya thumbnail’i seçmesini kolaylaştıran bir özelliği kullanıma alıyor. Deneme aşamasındaki özellik 'Test & Compare' olarak adlandırılıyor.
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    YouTube, “thumbnail” seçimini büyük oranda kolaylaştırıyor Tam Boyutta Gör
    YouTube videonuz için o çok önemli küçük resmi (thumbnail) seçme süreci yakında çok daha kolay hale gelecek. YouTube, içerik oluşturucuların tek bir video için üç adede kadar küçük resim yüklemesine ve YouTube'un hangisinin en iyi performansı gösterdiğini görmek için perde arkasında deney yapmasına olanak tanıyan "Test & Compare" adını verdiği bir özelliği test etmeye başlamış durumda.

    YouTube thumbnail seçimini kolaylaştırıyor

    Bir video duyurusunda YouTube, özelliği şu anda "birkaç yüz içerik oluşturucu" ile test ettiğini, ancak önümüzdeki aylarda bir beta sürümüyle birlikte binlerce kişi ile özelliğin test edileceğini söylüyor. Test & Compare özelliğinin ise önümüzdeki yıl çıkması bekleniyor.

    YouTube, “thumbnail” seçimini büyük oranda kolaylaştırıyor Tam Boyutta Gör
    YouTube, genellikle A/B testi olarak bilinen bu özelliğin kullanıcıları tarafından "en çok talep edilen özellik" olduğunu söylüyor. Bir videonun küçük resmi, izleyicilerin ilgisini çekmede hayati bir rol oynuyor, bu da mümkün olduğunca çekici hale getirilmesi için baskı olduğu anlamına geliyor. Geliştirilmekte olan YouTube özelliğinin ekran görüntüsü, Test & Compare özelliğinin bir A/B testini tamamladıktan sonra her bir küçük resmin "izlenme süresini" yüzde olarak nasıl rapor edeceğini gösteriyor.

    Yıllar içinde, kullanıcıların YouTube küçük resimlerini A/B testine tabii tutmasına olanak tanıyan üçüncü taraf araçlar ortaya çıktı. İçerik oluşturucular için bu küçük resim tercihi videonun kitlelere erişimi için kritik öneme sahip. Hatta bazı yayıncılar hangi resmi seçeceklerine dair anketler bile yapıyor. YouTube’un getireceği yeni özellik en doğru seçeneği bulma noktasında büyük fayda sağlayacaktır.

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    E
    ertu55 5 saat önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 9 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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