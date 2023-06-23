YouTube, “thumbnail” seçimini büyük oranda kolaylaştırıyor

Bir video duyurusunda YouTube, özelliği şu anda "birkaç yüz içerik oluşturucu" ile test ettiğini, ancak önümüzdeki aylarda bir beta sürümüyle birlikte binlerce kişi ile özelliğin test edileceğini söylüyor. Test & Compare özelliğinin ise önümüzdeki yıl çıkması bekleniyor.
Yıllar içinde, kullanıcıların YouTube küçük resimlerini A/B testine tabii tutmasına olanak tanıyan üçüncü taraf araçlar ortaya çıktı. İçerik oluşturucular için bu küçük resim tercihi videonun kitlelere erişimi için kritik öneme sahip. Hatta bazı yayıncılar hangi resmi seçeceklerine dair anketler bile yapıyor. YouTube’un getireceği yeni özellik en doğru seçeneği bulma noktasında büyük fayda sağlayacaktır.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D