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    Anlık Bildirim

    YouTube, videolara yakınlaştırma özelliğini test ediyor

    YouTube, mobil uygulamada yakınlaştırma özelliğini test ediyor. Premium kullanıcılara öncelikli olarak sunulan YouTube özelliklerinden biri olan pinch to zoom nasıl çalışacak?
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    youtube video yakınlaştırma

    Premium abonelere YouTube’un en yeni özelliklerini ilk önce kullanma ayrıcalığı sunuluyor. Öncelikle Premium kullanıcılar tarafından test edilen deneysel özellikler bir süre sonra tüm abonelere açılıyor. Tarayıcıda sesli arama yapmak, videoları sürükleyip sıralayarak çalma listesini daha kolay şekilde yönetmek gibi deneysel özellikleri Premium kullanıcılar test ediyor. Şimdi bir özellik daha kullanıma sunuldu: Videolara yakınlaştırma.

    Yeni YouTube özelliği: Yakınlaştırmak için sıkıştır

    YouTube’un deneysel özellikleri arasına yeni yakınlaştırmak için sıkıştır (pinch to zoom) özelliği eklendi. Bu, ekranı yatay modda büyütmeye izin veren, uzun süredir herkes tarafından kullanılabilen özellikten biraz farklı. Pinch to zoom, iki parmağınızı kullanarak oynatıcıyı büyütmek yerine videonun istenilen noktasına yakınlaştırma yapmaya izin veriyor.

    Yatay modda bile ekrandaki videoyu yakınlaştırmanıza olanak tanıyan yeni deneysel özellik YouTube Android ve iOS uygulamasında kullanılabilir durumda; profil fotoğrafınıza, ardından Premium avantajlarınıza dokunmanız yeterli. Yeni özellikleri deneyin sayfasında “Yakınlaştırmak için sıkıştırın” altında “dene” butonuna dokunarak özelliği açabilirsiniz.

    Yakınlaştırmak için sıkıştır özelliği 1 Eylül’e kadar kullanılabilir olacak ve YouTube Premium abonelerine yeni özelliği denemeleri ve geri bildirimde bulunmaları için yeterli zaman tanıyacak.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 2 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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