Tam Boyutta Gör YouTube, video oynatmayı devre dışı bırakacak yeni bir reklam engelleme özelliğini test ediyor. YouTube, yakında kullanıcılara yalnızca iki seçenek sunacak; Ya reklam engelleyicisini kapatın ya da YouTube Premium’a üye olun!

YouTube, yeni güncellemeyle can sıkan sorunlardan birini çözüyor 6 gün önce eklendi

Sürpriz açılır ekran!

YouTube, şu anda yeni bir reklam önleyici açılır pencereyi test ediyor. Açılır ekran, YouTube’da reklam engelleyicilere izin verilmediğini belirten bir uyarı gösterecek. Ayrıca video izlemenin engellendiğini belirten madde işaretleri olacak. Diğer iki madde, YouTube’un reklamlar sayesinde ücretsiz olduğunu ve YouTube Premium’a kaydolarak reklamsız izleme deneyiminin yaşanabildiğini hatırlatacak.

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YouTube, bu uyarıyı çıkarmakla kalmayacak, kullanıcıdan belli bir süre içinde seçim (30 - 60 sn.) yapmasını da isteyecek. Kullanıcı, ya YouTube’da reklamlara izin verecek ya da YouTube Premium’a geçecek.

YouTube, bu özelliği küresel çapta belli gruplar üzerinde test ediyor.

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YouTube, yeni reklam engelleme özelliğini test ediyor