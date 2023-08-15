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    YouTube, yeni reklam engelleme özelliğini test ediyor

    YouTube, reklam engelleyici kullananları ücretli aboneliğe yönlendirmek için değişiklikler yapmaya devam ediyor. Platformda reklam engelleme uygulaması kullananları artık bir pop-up karşılıyor.
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    youtube reklam engelleme pop up Tam Boyutta Gör
    YouTube, video oynatmayı devre dışı bırakacak yeni bir reklam engelleme özelliğini test ediyor. YouTube, yakında kullanıcılara yalnızca iki seçenek sunacak; Ya reklam engelleyicisini kapatın ya da YouTube Premium’a üye olun!

    Sürpriz açılır ekran!

    YouTube, şu anda yeni bir reklam önleyici açılır pencereyi test ediyor. Açılır ekran, YouTube’da reklam engelleyicilere izin verilmediğini belirten bir uyarı gösterecek. Ayrıca video izlemenin engellendiğini belirten madde işaretleri olacak. Diğer iki madde, YouTube’un reklamlar sayesinde ücretsiz olduğunu ve YouTube Premium’a kaydolarak reklamsız izleme deneyiminin yaşanabildiğini hatırlatacak.

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    YouTube, bu uyarıyı çıkarmakla kalmayacak, kullanıcıdan belli bir süre içinde seçim (30 - 60 sn.) yapmasını da isteyecek. Kullanıcı, ya YouTube’da reklamlara izin verecek ya da YouTube Premium’a geçecek.

    YouTube, bu özelliği küresel çapta belli gruplar üzerinde test ediyor.

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    Rhodope Thrax 10 saat önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 13 saat önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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