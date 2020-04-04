Youtuber'lar COVID-19 videolarından para kazanabilecekler ancak bazı sınırlamalarla

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Youtube, şimdiye kadar COVID-19 konulu videoların para kazanma özelliğini pasif duruma getirmişti. Ancak şirketten yapılan yeni açıklama, bazı sınırlamalarla birlikte bu durumun ortadan kaldırılacağını gösteriyor.

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Çeşitli sınırlamalara uyulmalı

YouTube, artık konusu COVID-19 olan videolara reklam yerleştireceğini ve Youtuber'ların Koronavirüs videolarından gelir elde edebileceklerini açıkladı. Ancak bazı sınırlamalarla. Şirket, rahatsız veya şok edici fotoğraflar içeren videoları ve virüse yakalanmış kişilerin görüntülerini içeren videoları bu gelişmenin dışında tutacağını belirtiyor.

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Bir diğer sınırlama ise COVID-19 ile ilgili olarak yapılan şaka içerikli videolara geliyor. Koronavirüs pandemisi konulu, insanların tepkisini çekecek şakaların yer aldığı videoların da para kazanma özelliğinden faydalanamayacağı açıklandı. Son olarak ise Youtube, yanlış tıbbi bilgiler içeren videoları da bu durumun dışında tutarak, dezenformasyona karşı mücadelesini sürdürecek.

https://twitter.com/TeamYouTube/status/1245784528653778944

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