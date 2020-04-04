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    Youtuber'lar COVID-19 videolarından para kazanabilecekler ancak bazı sınırlamalarla

    Koronavirüs salgını konulu videoların para kazanma özelliğini kapatan Youtube, bazı sınırlamalar dahilinde artık COVID-19 videolarının bu özelliğini aktif duruma getirecek.
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    Web Siteleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Youtuber'lar COVID-19 videolarından para kazanabilecekler ancak bazı sınırlamalarla
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    Youtube, şimdiye kadar COVID-19 konulu videoların para kazanma özelliğini pasif duruma getirmişti. Ancak şirketten yapılan yeni açıklama, bazı sınırlamalarla birlikte bu durumun ortadan kaldırılacağını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Yepyeni bir Commandos oyunu geliyor"

    Çeşitli sınırlamalara uyulmalı

    YouTube, artık konusu COVID-19 olan videolara reklam yerleştireceğini ve Youtuber'ların Koronavirüs videolarından gelir elde edebileceklerini açıkladı. Ancak bazı sınırlamalarla. Şirket, rahatsız veya şok edici fotoğraflar içeren videoları ve virüse yakalanmış kişilerin görüntülerini içeren videoları bu gelişmenin dışında tutacağını belirtiyor.

    Youtuber'lar COVID-19 videolarından para kazanabilecekler ancak bazı sınırlamalarla
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    Bir diğer sınırlama ise COVID-19 ile ilgili olarak yapılan şaka içerikli videolara geliyor. Koronavirüs pandemisi konulu, insanların tepkisini çekecek şakaların yer aldığı videoların da para kazanma özelliğinden faydalanamayacağı açıklandı. Son olarak ise Youtube, yanlış tıbbi bilgiler içeren videoları da bu durumun dışında tutarak, dezenformasyona karşı mücadelesini sürdürecek.



    https://twitter.com/TeamYouTube/status/1245784528653778944 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 3 gün
    birden aklıma 80 ler ve 90 lardeki gazetesinin yalan balon haberleri geldi !

    işin garibi yıl 2020 oldu hala daha değişen bir şey yok !
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    DavutBurak36 4 gün yeni yorumcu
    bence hiç para kazanmaması lağzım veya bağış yapması lağzım
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    interwap (Volkan ) 4 gün
    Ama youtube kendi para kazanmaya devam edecek.
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    crazywinner3 4 gün interwap
    Yok, kısıtlanan videolardaki tüm reklamlar kaldırılıyor direk. Şu an hiçbir covid-19 videosunda reklam yok bakabilirsiniz. Youtube kendi de para kazanmıyor
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    formgonder2055 (regaip duman) 4 gün
    Ne güzel kapalıyken iyiydi şimdi yandık: corona oldu hastanedeyim, corona olan dedemi ziyaret ettim, babama corona şakası, coronayı yanlışlıkla yedim, coronayı öldürdük videolarında patlama yaşanacak.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 4 gün
    Koronovirüse karşı ilaçlar gibi bir sürü videolar çıkınca anında para kazanma özelliği kapandı. Bu zamanlar da bile birileri milletten para çıkarma peşinde, aynı ilaç şirketleri gibi.
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