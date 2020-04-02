Yepyeni bir Commandos oyunu geliyor

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İlk olarak 1998 yılında piyasaya sürülen Commandos, kısa bir süre içinde popülarite kazanmış ve oyunseverler tarafından çok rağbet görmüştü. Geçtiğimiz dönemde de yenilenmiş bir versiyonuyla karşımıza çıkan Commandos'un artık yeni nesil bir oyunu geliyor.

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Detaylar henüz belli değil

Kalypso Media tarafından yapılan açıklamalara göre, Claymore Game Studios yeni nesil Commandos için çalışmalara başlamış durumda. İlk versiyonu 2. Dünya Savaşı üzerine kurulu olan gerçek zamanlı strateji oyunu Commandos'un yeni versiyonu ise farklı bir senaryo üzerine kurulabilir. Kalypso Media'nın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama ise şu şekilde oldu:

"PC ve yeni nesil konsollarda iddalı olmak için her türlü çabayı göstereceğimiz yeni nesil Commandos'u geliştirmeye başladık. Kısa bir sürede ekibin omurgasını ve yeni bir ofisi seçtik. Yakın gelecekte, yetenekli geliştiricilerimizden iyi bir oyun bekliyoruz."

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Geçtiğimiz aylarda Commandos 2: HD Remaster sürümünü piyasaya süren şirketin, yeni nesil Commandos'u ne zaman kullanıcılara sunacağı ise henüz belli değil.

https://www.pcgamer.com/a-brand-new-commandos-game-is-in-development/

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