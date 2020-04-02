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    Yepyeni bir Commandos oyunu geliyor

    Almanya merkezli video oyun geliştiricisi Kalypso Media, oyunseverlere müjde verdi. Şirket önümüzdeki dönemde yeni bir Commandos oyununun piyasaya sürüleceğini doğruladı.
    6 gün
    3,5b
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    16
    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Yepyeni bir Commandos oyunu geliyor
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    İlk olarak 1998 yılında piyasaya sürülen Commandos, kısa bir süre içinde popülarite kazanmış ve oyunseverler tarafından çok rağbet görmüştü. Geçtiğimiz dönemde de yenilenmiş bir versiyonuyla karşımıza çıkan Commandos'un artık yeni nesil bir oyunu geliyor.

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    Detaylar henüz belli değil

    Kalypso Media tarafından yapılan açıklamalara göre, Claymore Game Studios yeni nesil Commandos için çalışmalara başlamış durumda. İlk versiyonu 2. Dünya Savaşı üzerine kurulu olan gerçek zamanlı strateji oyunu Commandos'un yeni versiyonu ise farklı bir senaryo üzerine kurulabilir. Kalypso Media'nın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama ise şu şekilde oldu:

    "PC ve yeni nesil konsollarda iddalı olmak için her türlü çabayı göstereceğimiz yeni nesil Commandos'u geliştirmeye başladık. Kısa bir sürede ekibin omurgasını ve yeni bir ofisi seçtik. Yakın gelecekte, yetenekli geliştiricilerimizden iyi bir oyun bekliyoruz."

    Yepyeni bir Commandos oyunu geliyor
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    Geçtiğimiz aylarda Commandos 2: HD Remaster sürümünü piyasaya süren şirketin, yeni nesil Commandos'u ne zaman kullanıcılara sunacağı ise henüz belli değil.



    https://www.pcgamer.com/a-brand-new-commandos-game-is-in-development/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Flatronx 6 gün en beğenilen
    Nazi bayraklarını sansürleyerek remastered çıkardılar. Bakalım bundada düşmana şeker atarız herhalde.
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    cihanneyman 2 gün yeni yorumcu
    strateji oyunları şahane. Seviyorum ben
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    DH Misafiri 2 gün
    commondos 1 i zor da olsa bitirmiştim aynı yere defalarca kapan kurup butun garnizonu öldürmüşlüğüm var
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    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    Bu strateji oyunları efsane
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 5 gün
    Öyle bir hale gelmişizki başlığı coronavirüs oyunu olarak okudum dedim bi bu eksikti zaten
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    fixriterzi (fixri terzi) 5 gün
    Bir hamleyi 50 kere deneyip başarısız olmak ve tekrar tekrar denemek işte bunu bana yatıran tek oyundu comandos.
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    kırılanhayaller (u m) 5 gün
    Oynadığım en zor oyun olabilir... Kafayı yemiştim oynarken, sinirlenip kaç defa sildim sonra hırs yaptım tekrar yükledim. Oyunu bitirememiştim ama yalan yok. Gerçekten hiçbir yerden destek almadan bitiren varsa tebrik ederim.
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    internetmagduru 5 gün
    çok sevindim lakin aynı tadı yakalamaları çok zor çünkü strike force gibi farklı bir konsept ile serinin içine etmişlerdi buda ticari bir operasyon olacaktır.kendi adıma pek beklentim yok
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    serafon 5 gün
    madtv isterik
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    rainmanstern 5 gün
    Level dergisi demo sunu vermişti, ilk orda oynamıştım sanırım. Çok az oyunda olan strateji, bu oyunda mevcuttu.
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    3522 kez okundu.
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