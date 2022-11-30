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    Yüksek ÖTV sınırındaki otomobiller tekrar zamlanabilir: İşte liste

    Yüksek ÖTV sınırındaki otomobiller için belirtilen fiyatlar döviz kurları yüzünden tekrar yükselebilir. Zira vergisiz fiyat limitlerinde uygulanan artış oranları kur artışlarından etkilenebilir.
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    ÖTV Tam Boyutta Gör
    24 Kasım 2022 tarihinde otomobiller için bir ÖTV düzenlemesi yapılmıştı. Yapılan artırım oranının en fazla yüzde 53 seviyesinde olması tahminleri yanıltsa da artışı öngörülemeyen bazı döviz kuru atakları yeni bir zam dalgasına sebep olabilir.​ 594 bin TL'den daha ucuz olan otomobillerin özel tüketim vergisi oranı yüzde 80'lik dilimin altına indirilmişti ve bazı araç fiyatlarında yüzde yirmiye yakın indirim yapılmıştı.

    Fiyatları etkileyen üç etken: Döviz kuru, ÖTV ve KDV

    Ülkemizde satılan otomobillerin döviz kurundan (dolar veya avro gibi), özel tüketim vergisinden ve katma değer vergisinden etkilenmesi milyonlarca kişinin cebini zorluyor.

    Dolar veya avro gibi etkin döviz kurlarının bir günde tahmin edilemeyecek kadar hızlı bir şekilde Türk lirasının karşısında değer kazanması yeni otomobillerin ithal edilmesinde çok önemli bir yere sahip olan vergisiz fiyatları bir anda yükseltebilir.

    Yüksek ÖTV sınırındaki araçlar tekrar zamlanabilir: İşte liste Tam Boyutta Gör

    ÖTV'si düşürülen otomobillerin vergi oranları da artan vergisiz fiyatlar yüzünden yeniden yükselebilir. Bu durum halk arasında zam olarak adlandırılıyor. Vergi dilimi sınırındaki araçların ÖTV oranları oldukça savunmasız.

    Yiğitcan Yıldız'ın hazırladığı ilgili HaberTürk haberinde hangi otomobillerin yüksek ÖTV sınırında olduğu bir liste eşliğinde belirtildi. Yazarın söylediğine göre avroda son 1 ayda şahit olunan yüzde 6.4'lük ilgili artış bir otomobilin vergisiz fiyatını artırırsa son kullanıcı ister istemez yeni bir zam ile karşı karşıya kalacak.

    Not: / işareti boş alanları temsil etmektedir.

    Yüksek ÖTV sınırındaki araçlar
    Marka Model Versiyon ÖTV (%) Fiyat (TL)
    Citroen C3 1.2 Feel Bold 70 542.250
    / / 1.2 Shine Business 70 558.260
    Dacia Sandero Essential Tce CVT 60 458.000
    / Sandero Stepway Essential Eco-G 60 463.000
    / Duster Expression ECO-G 70 560.000
    / Jogger Essential Turbo 70 555.000
    Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy Plus 50 379.900
    / / 1.3 M. Jet Easy Plus 70 544.500
    / / 1.3 M. Jet Urban 70 545.900
    / / 1.4 Fire Lounge 60 453.500
    / Egea Cross 1.4 Fire Street Plus 60 438.000
    / / 1.3 M. Jet Street 70 545.000
    / / 1.4 Fire Urban 60 446.400
    / / 1.0 Firefly Lounge 70 553.500
    / Egea Cross Wagon 1.0 Firefly Lounge 70 562.900
    / Egea Wagon 1.3 M. Jet Street 70 545.000
    / Egea Hatchback 1.3 M. Jet Urban 70 554.400
    / Panda 0.9 Cross Plus 4x4 70 551.600
    Honda City Executive 70 563.500
    Hyundai i10 1.0 MPI Jump 45 300.566
    / / 1.2 MPI Elite 50 355.328
    / i20 1.4 MPI Jump 50 370.354
    / / 1.4 MPI Elite 60 469.569
    / / 1.0 T-GDI Style 60 460.616
    / Bayon 1.4 MPI Style 60 466.903
    Kia Picanto 1.0L Live 50 375.250
    / / 1.0L Cool 50 383.580
    / / 1.2L Feel 50 383.580
    / Rio 1.4L Prestige 70 559.220
    / Stonic 1.2L Cool 60 469.500
    / / 1.0L Cool 70 556.360
    Opel Corsa 1.2 Edition 70 557.900
    Peugeot 208 1.2 Active Prime 60 453.121
    Renault Clio Joy 1.0 Sce 50 373.000
    / / Joy 1.0 Tce X-Tronic 60 458.000
    / / Icon 1.0 Tce X-Tronic 70 546.000
    / Taliant Joy 1.0 Sce 50 372.000
    / / Joy 1.0 Turbo X-Tronic 60 466.000
    / Megane Joy Comfort 1.3 Tce 70 551.000
    Skoda Fabia 1.0 TSI Elite 70 518.984
    Toyota Yaris 1.0 Vision 60 459.750
    Volkswagen Polo Impression 60 466.000
    / / Life 70 544.300
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    donanimhabercom Instagram

    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    Mohi 14 saat önce

    maaşallah

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    gun 21 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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