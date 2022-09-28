Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yunanistan'ın ilk İHA'sı Archytas sergilendi

    Yunanistan'da geliştirilen ilk insansız hava aracı Archytas, Selanik'te düzenlenen bir fuarda sergilendi. Archytas'ın özellikleri açıklandı.                       
    Oy Ver

    Yunanistan'ın ilk İHA'sı Archytas sergilendi

    İnsansız hava araçları konusunda Avrupa ülkelerinin gerisinde kalan Yunanistan, uzun zamandır üzerinde çalıştığı Archytas insansız hava aracını tanıttı. Hellenic Aerospace Industry and the Aristotle ve Thessaly tarafından geliştirilen İHA, Selanik’te düzenlenen International Exhibition of Thessaloniki etkinliğinde sergilendi.

    Archytas, gözetleme ve keşif yeteneklerine sahip. Askeri görevlerde ve arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması için tasarlandı. Yunanistan’ın kara ve deniz sınırları boyunca gözetleme görev yapabilecek, kara araçlarını izleyecek ve yüksek hızlarda hareket eden insansız deniz araçlarını tespit edecek. Silah sistemine sahip olmadığı için saldırı veya savunma eylemleri gerçekleştiremeyecek.

    Archytas İHA, 120 km/h seyir hızına, 300 kilometre menzile ve 14 kilogram ağırlığa sahip. Kesintisiz olarak dört saat uçuş gerçekleştirebiliyor. Kanatların altındaki dört adet pervane sayesinde dikey iniş ve kalkış yapabiliyor.

    Prototip versiyonun ilk uçuşu Ekim 2022’de yapılacak. Ön üretim versiyonunun Aralık 2023’e kadar üretilmesi ve seri üretim versiyonunun ilk uçuşunu Mart 2024’te yapması planlanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    B
    batar 1 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 2 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 3 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    DeviLJoN +186 sissil +118 White Water +101 Kyuzo940 +99 _Dominic_Toretto_ +79 AnadoluEfes +60 4S14N_HUNT3R +51 Ahmet DOĞAN +48 esmerbuyucu +46 12 Angry Men +45
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    125 Kişi Okuyor (6 Üye, 119 Misafir) 25 Masaüstü 100 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3543 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    drone, iha ve
    3 etiket daha yunanistan Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili111,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız