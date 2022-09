Yunanistan'ın ilk İHA'sı Archytas sergilendi

İnsansız hava araçları konusunda Avrupa ülkelerinin gerisinde kalan Yunanistan, uzun zamandır üzerinde çalıştığı Archytas insansız hava aracını tanıttı. Hellenic Aerospace Industry and the Aristotle ve Thessaly tarafından geliştirilen İHA, Selanik’te düzenlenen International Exhibition of Thessaloniki etkinliğinde sergilendi.

Archytas, gözetleme ve keşif yeteneklerine sahip. Askeri görevlerde ve arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması için tasarlandı. Yunanistan’ın kara ve deniz sınırları boyunca gözetleme görev yapabilecek, kara araçlarını izleyecek ve yüksek hızlarda hareket eden insansız deniz araçlarını tespit edecek. Silah sistemine sahip olmadığı için saldırı veya savunma eylemleri gerçekleştiremeyecek.

Archytas İHA, 120 km/h seyir hızına, 300 kilometre menzile ve 14 kilogram ağırlığa sahip. Kesintisiz olarak dört saat uçuş gerçekleştirebiliyor. Kanatların altındaki dört adet pervane sayesinde dikey iniş ve kalkış yapabiliyor.

Prototip versiyonun ilk uçuşu Ekim 2022’de yapılacak. Ön üretim versiyonunun Aralık 2023’e kadar üretilmesi ve seri üretim versiyonunun ilk uçuşunu Mart 2024’te yapması planlanıyor.

