Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışına çıkış harcına yüzde 200 zam geldi ve 50 liradan 150 liraya yükseldi. Bugün itibarıyla yurt dışına çıkan her T.C. vatandaşının 150 lira değerindeki yurt dışına çıkış harcını ödemesi gerekecek.
Yedi yaşından büyük herkesin yurt dışına her çıkışında ödemesi zorunlu olan yurt dışına çıkış harcına en son Temmuz 2019’da zam gelmiş ve 15 liradan 50 liraya yükselmişti. O zamanki Meclis kararıyla birlikte Cumhurbaşkanı’na bu harcı üç katına çıkarma yetkisi verilmişti. Bu yetkinin tamamı kullanıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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