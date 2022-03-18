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    Yurt dışına çıkış harcına yüzde 200 zam!

    Bugün Resmi Gazete'de yayımlan karar ile birlikte 50 lira değerindeki yurt dışına çıkış harcı üç katına çıkarıldı ve 150 lira oldu. 2022 yurt dışına çıkış harcı, 150 lira olarak yürürlüğe girdi.
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    Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışına çıkış harcına yüzde 200 zam geldi ve 50 liradan 150 liraya yükseldi. Bugün itibarıyla yurt dışına çıkan her T.C. vatandaşının 150 lira değerindeki yurt dışına çıkış harcını ödemesi gerekecek.

    Yedi yaşından büyük herkesin yurt dışına her çıkışında ödemesi zorunlu olan yurt dışına çıkış harcına en son Temmuz 2019’da zam gelmiş ve 15 liradan 50 liraya yükselmişti. O zamanki Meclis kararıyla birlikte Cumhurbaşkanı’na bu harcı üç katına çıkarma yetkisi verilmişti. Bu yetkinin tamamı kullanıldı.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 1 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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