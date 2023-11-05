Yurtdışından telefon almak artık hayal: IMEI kayıt ücreti son beş yılda %6238 arttı

Tam Boyutta Gör Artan döviz kurları, enflasyon ve faiz nedeniyle Türkiye’de teknolojik aletlere ulaşmak giderek zorlaşıyor. Hayatın ayrılmaz bir bütünü haline gelen akıllı telefonlar da bu durumdan en çok etkilenenler arasında. Türkiye’deki yüksek fiyatlar nedeniyle tüketiciler son çare olarak yurtdışından istedikleri telefonu daha uyguna alabiliyordu. Ancak artık bu seçenek tamamıyla ortadan kalkmış durumda.

IMEI kayıt ücreti 2018’den bu yana %6238 arttı

Türkiye’de akıllı telefonların gümrük fiyatlarının üzerinden dört farklı kalemde vergi alınıyor. Bunlar sırasıyla yüzde 1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, yüzde 50 oranında Özel Tüketim Vergisi ve son olarak yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi.

IMEI kayıt ücretlerine yine zam 2 gün önce eklendi

Haliyle yüksek vergiler nedeniyle tüketiciler mümkün olduğunda yurtdışından ucuza telefon alabiliyordu. Yurt dışından telefon alanlar ise bu cihazları Türkiye’de kullanabilmek için belirli süre içeresinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üzerinden IMEI kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Halihazırda bu süre 120 gün ve bu süre aşıldığında cihaz kullanıma kapatılıyor. Yeniden değerleme oranına göre 2024 yılı itibariyle yurtdışı IMEI kayıt ücretlerine yüzde 50 üzerinde zam geldi ve 31 bin 692TL oldu.

IMEI kayıt ücreti 2018 yılında 500 TL idi. Yani son beş yılda artış %6238. Aşağıdaki tablodan yıllara göre IMEI ücretlerini görebilirsiniz.

Yıllara göre IMEI kayıt harç ücretleri Yıl Harç ücretleri 2015 131 TL 2016 138 TL 2017 149 TL 2018 500 TL 2019 1.500 TL 2020 1.838 TL 2021 2.006 TL 2022 2.732 TL 2023 Ocak 6.091 TL 2023 Temmuz 20.000 TL

Not: TÜİK'in Ekim 2023 üretici enflasyonu verisiyle birlikte 2024 için geçerli olacak yeniden değerleme oranı %58,46 olarak gerçekleşti ancak oran Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Bu oranda değişiklik yapılmadığı takdirde IMEI ücreti 2024 Ocak’tan itibaren 31.692 TL olacak.

Yurt dışından mobil cihaz almak avantajlı mı?

Bu sorunun cevabı an itibariyle basitçe hayır. Hatta yeni IMEI zammı olmadan da mantıklı değil.

Bunu bir örnekler açıklayabiliriz. An itibariyle iPhone 15’in Gürcistan fiyatı 32.600 TL. Ulaşım masraflarını dahil etmediğimizde sadece mevcut IMEI kayıt ücreti eklendiğinde bu telefonu Türkiye’de kullanmak için 52.600 TL ayırmanız gerekiyor. iPhone 15’in an itibariyle Türkiye fiyatı 56.999 TL. Aradaki fark 4.399 TL.

2024 yılı IMEI kayıt ücretini hesaba katarsak iPhone 15’in fiyatı 64.292 TL oluyor. Bu fark daha üst model iPhone’larda daralıyor olsa da ulaşım ve ek masraflar düşünüldüğünde süreç bütünüyle mantıksız oluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

IMEI kayıt ücreti son beş yılda yüzde 6.238 arttı