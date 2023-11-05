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    Anlık Bildirim

    Yurtdışından telefon almak artık hayal: IMEI kayıt ücreti son beş yılda %6238 arttı

    Yurtdışından akıllı telefon alma dönemi artık fiilen tozlu raflara kalkıyor. Son yeniden değerleme oranı ile yüzde 50’den fazla zamlanan IMEI kayıt ücreti, son beş yılda %6238 oranında arttı.
    IMEI kayıt ücreti son beş yılda yüzde 6.238 arttı Tam Boyutta Gör
    Artan döviz kurları, enflasyon ve faiz nedeniyle Türkiye’de teknolojik aletlere ulaşmak giderek zorlaşıyor. Hayatın ayrılmaz bir bütünü haline gelen akıllı telefonlar da bu durumdan en çok etkilenenler arasında. Türkiye’deki yüksek fiyatlar nedeniyle tüketiciler son çare olarak yurtdışından istedikleri telefonu daha uyguna alabiliyordu. Ancak artık bu seçenek tamamıyla ortadan kalkmış durumda.

    IMEI kayıt ücreti 2018’den bu yana %6238 arttı

    Türkiye’de akıllı telefonların gümrük fiyatlarının üzerinden dört farklı kalemde vergi alınıyor. Bunlar sırasıyla yüzde 1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, yüzde 50 oranında Özel Tüketim Vergisi ve son olarak yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi.

    Haliyle yüksek vergiler nedeniyle tüketiciler mümkün olduğunda yurtdışından ucuza telefon alabiliyordu. Yurt dışından telefon alanlar ise bu cihazları Türkiye’de kullanabilmek için belirli süre içeresinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üzerinden IMEI kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Halihazırda bu süre 120 gün ve bu süre aşıldığında cihaz kullanıma kapatılıyor. Yeniden değerleme oranına göre 2024 yılı itibariyle yurtdışı IMEI kayıt ücretlerine yüzde 50 üzerinde zam geldi ve 31 bin 692TL oldu.

    IMEI kayıt ücreti 2018 yılında 500 TL idi. Yani son beş yılda artış %6238. Aşağıdaki tablodan yıllara göre IMEI ücretlerini görebilirsiniz.

    Yıllara göre IMEI kayıt harç ücretleri
    Yıl Harç ücretleri
    2015 131 TL
    2016 138 TL
    2017 149 TL
    2018 500 TL
    2019 1.500 TL
    2020 1.838 TL
    2021 2.006 TL
    2022 2.732 TL
    2023 Ocak 6.091 TL
    2023 Temmuz 20.000 TL

    Not: TÜİK'in Ekim 2023 üretici enflasyonu verisiyle birlikte 2024 için geçerli olacak yeniden değerleme oranı %58,46 olarak gerçekleşti ancak oran Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Bu oranda değişiklik yapılmadığı takdirde IMEI ücreti 2024 Ocak’tan itibaren 31.692 TL olacak.

    Yurt dışından mobil cihaz almak avantajlı mı?

    Bu sorunun cevabı an itibariyle basitçe hayır. Hatta yeni IMEI zammı olmadan da mantıklı değil.

    Bunu bir örnekler açıklayabiliriz. An itibariyle iPhone 15’in Gürcistan fiyatı 32.600 TL. Ulaşım masraflarını dahil etmediğimizde sadece mevcut IMEI kayıt ücreti eklendiğinde bu telefonu Türkiye’de kullanmak için 52.600 TL ayırmanız gerekiyor. iPhone 15’in an itibariyle Türkiye fiyatı 56.999 TL. Aradaki fark 4.399 TL.

    2024 yılı IMEI kayıt ücretini hesaba katarsak iPhone 15’in fiyatı 64.292 TL oluyor. Bu fark daha üst model iPhone’larda daralıyor olsa da ulaşım ve ek masraflar düşünüldüğünde süreç bütünüyle mantıksız oluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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