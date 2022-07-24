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    Yüzüklerin Efendisi dizisinden güzel haber: Dizinin müzikleri için iki usta isim

    Amazon'un merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri'nin müziklerini besteleyecek isimler belli oldu: Howard Shore ve Bear McCreary.
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    Yüzüklerin Efendisi dizisinin müziklerini yapacak isimler
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    Dünyanın en popüler markalarından birisi olan Yüzüklerin Efendisi'nin bildiğiniz gibi bir dizisi geliyor. Geçtiğimiz saatlerde de bu diziden güzel bir haber geldi.

    Usta İsimler Projede

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Yüzüklerin Efendisi serisinin müziklerini yapan usta besteci Howard Shore, dizi için dönüyor. Yalnızca dizinin ana tema şarkısını yapacak ancak yine de Yüzüklerin Efendisi yapımında Howard Shore gibi bir ismi görmek mutlu edici.

    Dizinin geriye kalan müzikleri ise God of War 2018'in de müziklerini yapan besteci Bear McCreary'e emanet. Genel olarak baktığımızda dizinin müziklerinin başarılı isimlere emanet olduğunu görebiliyoruz. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri isimli dizi, 2 Eylül 2022'de Amazon Prime Video'da yayınlanacak.

    Daha önce de açıklandığı gibi dizi evrendeki İkinci Çağ döneminde geçecek. Yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'un yükselişi ve Númenor'un destansı hikayesi gibi İkinci Çağ'daki birçok önemli konuyu işleyecek.

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