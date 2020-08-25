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    Yüzüklerin Efendisi: Gollum’un resmi tanıtım fragmanı yayınlandı

    Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen ve Orta Dünya evrenini bir kez daha bilgisayar ve konsollara getirecek olan Yüzüklerin Efendisi: Gollum’a ait tanıtım videosu yayınlandı.
    1 gün
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Yüzüklerin Efendisi: Gollum’un resmi tanıtım fragmanı yayınlandı

    Shadow Tactics adlı strateji oyunundan tanıdığımız Daedalic Entertainment’ın geliştirdiği Yüzüklerin Efendisi: Gollum adlı oyuna ait resmi tanıtım fragmanı yayınlandı.

    Stüdyonun Orta Dünya evreninde geçen ilk oyunu olan Yüzüklerin Efendisi: Gollum, Smeagol’un hikâyesini J.R.R Tolkien’in kaleminden çıkan hikâyeye sadık kalarak anlatacak. Gizlilik odaklı bir macera oyunu olan yapımın Prince of Persia benzeri bir oynanış mekaniği sunacağı ifade ediliyor. Bol bol duvar tırmanacağımız oyunda, gerektiği hallerde düşmanlarımızı gizlice ortadan kaldıracağız.

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    Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden tanıdığımız karakterlerle de karşılaşacağımızın ifade edildiği oyunun tanıtım videosu ise bilgisayar animasyonu tarzında hazırlanmış. Yani, oyun için görüntüler videoda ne yazık ki yok. Hüküm Dağı manzaralı bir mağarada geçen videoda Saruman’ın emrinde casusluk yapan karga ırkı Crebain’e de rastlıyoruz.

    Unreal Engine 4 ile hazırlanan oyun herhangi bir gecikme yaşanmazsa 2021 yılında konsollar ve PC için yayınlanacak.  Oyunun tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/official-teaser-trailer-released-for-the-lord-of-the-rings-gollum/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Orodruin (Candaş Ulaş) 1 gün
    Sen kalk Battle for Middle Earth oyununu onca yıldır Remastered Remake etme gidip abuk subuk orta dünya oyunlar yap.
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 gün Orodruin
    Az kaldı hocam, Battle for Middle Earth Reforged güzel olacak gibi.
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    Akbaba89 ( ***) 1 gün
    Stealth-puzzle tarzı bir oyun bekliyorum
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    tiberyilmaz (Emre Fikret) 1 gün yeni yorumcu
    Hikayenin örgüsünü bozmayacak akıl karı bir şey oluyorsa bayağı kült bir iş ortaya koyulmuş olabilir. Grafikler de tatmin edici duruyor
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 1 gün
    eğer hikayeye sadık kalınırsa güzel olabilir. hikaye akışında moria madenlerlerine girecez ve yüzük kardeşliğini takip edecez, barad-dur da sauron un işkenclerini çekecez, akabinde gandalf ve aragorn bizi yakalayıp bir de onlar tarafından sorgulanacaz, frodo ve sam ile yolculuğa çıkacaz, mordor a girecez falan derken ben heyecanlandım. bir de bilbo nun bizden yüzüğü aldığı bölümde var. oyun boyunca da yüzüğün peşinde olmamız lazım.
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    cemoli78 (Timeless Enigma ) 1 gün
    Black Myth WuKong adında bir proje var youtube da büyük ses getirmiş ign ve birçok oyun sitesi yayınlamış oynanış ve grafikler efsane ama sizin sitede hiç haber göremedim.
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    volcy123 1 gün cemoli78
    Çoktan haberi çıkmıştı sitede.
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    Musty3535123 1 gün
    mağaralarda gezip balık mı avlayacaz ki :D
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