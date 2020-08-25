Yüzüklerin Efendisi: Gollum’un resmi tanıtım fragmanı yayınlandı

Shadow Tactics adlı strateji oyunundan tanıdığımız Daedalic Entertainment’ın geliştirdiği Yüzüklerin Efendisi: Gollum adlı oyuna ait resmi tanıtım fragmanı yayınlandı.

Stüdyonun Orta Dünya evreninde geçen ilk oyunu olan Yüzüklerin Efendisi: Gollum, Smeagol’un hikâyesini J.R.R Tolkien’in kaleminden çıkan hikâyeye sadık kalarak anlatacak. Gizlilik odaklı bir macera oyunu olan yapımın Prince of Persia benzeri bir oynanış mekaniği sunacağı ifade ediliyor. Bol bol duvar tırmanacağımız oyunda, gerektiği hallerde düşmanlarımızı gizlice ortadan kaldıracağız.

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Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden tanıdığımız karakterlerle de karşılaşacağımızın ifade edildiği oyunun tanıtım videosu ise bilgisayar animasyonu tarzında hazırlanmış. Yani, oyun için görüntüler videoda ne yazık ki yok. Hüküm Dağı manzaralı bir mağarada geçen videoda Saruman’ın emrinde casusluk yapan karga ırkı Crebain’e de rastlıyoruz.

Unreal Engine 4 ile hazırlanan oyun herhangi bir gecikme yaşanmazsa 2021 yılında konsollar ve PC için yayınlanacak. Oyunun tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/official-teaser-trailer-released-for-the-lord-of-the-rings-gollum/

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