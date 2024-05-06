Kral Theoden’i canlandıran aktör hayatını kaybetti, Rohan yetim kaldı

Tam Boyutta Gör Yüzüklerin Efendisi üçlemesindeki Kral Theoden rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan Bernard Hill hayatını kaybetti. 1944 doğumlu olan İngiliz oyuncu, Titanik filminde de Kaptan Edward Smith rolünde karşımıza çıkmıştı.

Kral Theoden’e veda

Titanik filminde de başarılı bir performans ortaya koyan sanatçının en beğenilen rolü Kral Theoden olmuştu. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Saruman etkisindeki Rohan kralı olarak gördüğümüz Theoden, Gandalf sayesinde kendine gelmiş ve hikâyeye unutulmaz bir etki yapmıştı.

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Halen sinema tarihinin en iyi savaş sahnesi kabul edilen Miğfer Dibi kuşatmasını yararak beşinci günün şafağında yardıma gelen Gandalf ile Uruk-Hai savaşçılarını bozguna uğratan Theoden, Yüzük Savaşı’nda ise askerlere yaptığı konuşma ile hafızalara kazınmıştı. Üçlemede ünlü aktörü seslendiren sanatçı Erhan Abir de 2016 yılında hayatını kaybetmişti.

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