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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder'ın Netflix filmi Army of the Dead'ın yayın tarihi belli oldu

    Watchmen ve 300 gibi başarılı yapımlardan tanıdığımız Zack Snyder'ın yeni yüksek bütçeli aksiyon/bilim kurgu filmi Army of the Dead, 21 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak.
    22 Şubat 2021, 02:00 (5 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Zack Snyder'ın Netflix filmi Army of the Dead'ın yayın tarihi belli oldu
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    Ünlü yönetmen Zack Snyder'ın merakla beklenen yeni filmi Army of the Dead'ın yayın tarihi nihayet belli oldu. Netflix'te ekranlara gelecek olan film tüm dünyada aynı anda 21 Mayıs'ta seyircilerle buluşacak. 

    Snyder'ın zombi temalı aksiyon bilim kurgu filmi Army of the Dead, zombilerin istila ettiği Las Vegas, Nevada'ya giden ve şimdiye kadar teşebbüs edilen en büyük soygunu gerçekleştirmeye çalışan bir grup paralı askeri konu alıyor. Yaklaşık 90 milyon dolarlık büyük bir bütçeyle hazırlandığı belirtilen filmin başrolünde Guardians of the Galaxy serisinden tanıdığımız Dave Bautista var.

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    Army of the Dead evreninde geçen iki yeni proje daha geliyor

    Snyder'ın Army of the Dead filmi Netflix'te şimdiden büyük bir heyecan yaratmış gibi görünüyor. Zira film daha yayınlanmamış olmasına rağmen Netflix aynı evrende geçen iki yeni projeye daha onay vermiş durumda. Projelerden birisi Army of the Dead'in öncesini anlatan bir prequel filmi, diğeri Army of the Dead: Lost Vegas isimli bir anime spin-off'u olacak.

    Zack Snyder'ın Netflix filmi Army of the Dead'ın yayın tarihi belli oldu
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    Army of the Dead'in öncesini anlatacak olan canlı-aksiyon filminin başrolünde, ilk filmin karakterlerinden olan Ludwig Dieter yer alacak. Prequel projesinin kadrosunda ayrıca Game of Thrones'tan tanığımız Nathalie Emmanuel de yer alıyor.

    Zack Snyder'ın 2007 yılından bu yana üzerinde çalıştığı Army of the Dead projesi aslında önceleri Warner Bros çatısı altında geliştiriliyordu. Ancak film sonrada Netflix'e geçiş yaptı ve aradığı bütçeyi burada bulabildi. Army of the Dead filmi Netflix'in bu yılın en merakla beklenen orijinal yapımlarından olacak.

    Army of the Dead posteri

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    https://deadline.com/2021/02/zack-snyders-netflix-movie-army-of-the-dead-sets-summer-release-date-1234697904/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    tolga_3838 (tolga tiftik) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sabırsızlıkla beklemiyoruz
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